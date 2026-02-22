Cục CSGT 'mở luồng xanh' cho người dân về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Cục Cảnh sát giao thông sẽ đóng chiều ra khỏi 2 thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để ưu tiên cho phương tiện vào thành phố trên các tuyến cao tốc.

Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, hôm nay 22/2, lượng phương tiện đổ về Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rất đông, do vậy Cục Cảnh sát giao thông sẽ đóng chiều ra khỏi 2 thành phố này để ưu tiên cho phương tiện vào thành phố trên các tuyến cao tốc.

Cụ thể, tại tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, Cục Cảnh sát giao thông tạm cấm chiều từ Hà Nội đi Thanh Hóa. Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây sẽ tạm cấm chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành. Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận sẽ tạm cấm chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Trung Lương.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, cơ quan này sẽ tổ chức phân làn tùy thuộc vào thời điểm lượng phương tiện đổ về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, khi nguy cơ ùn tắc kéo dài sẽ tiến hành tạm cấm chiều đường ra khỏi thành phố để ưu tiên dành đường cho các phương tiện vào thành phố.

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị người tham gia giao thông chấp hành điều tiết và chỉ huy giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường cao tốc./.

