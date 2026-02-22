Dự báo ngày 22/2, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc rất đông

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 14 và 15/2 - hai ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tổng lượng phương tiện đi vào cao tốc kết nối với trung tâm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 1.275.344 lượt.

Còn trong ngày 21/2, đã ghi nhận 566.516 lượt phương tiện đi vào cao tốc (chiếm 44,42% tổng lượt phương tiện đã đi của hai ngày đầu kỳ). Như vậy còn khoảng 708.828 lượt phương tiện (55,57%) dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển trong ngày 22/2.

Cụ thể, đối với khu vực Hà Nội, trong ngày đã có 92.989 lượt phương tiện đi vào đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai trong tổng số 200.408 lượt phương tiện đi vào tuyến này hai ngày đầu kỳ nghỉ Tết (đạt 46,39%). Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng có 101.630/226.290 (đạt 44,91%); Bắc Giang-Lạng Sơn có 12.013/19.658 lượt (đạt 61,1%); Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có 192.564/487.505 lượt (đạt 39,5%).

Đối với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo - Cam Lâm - Nha Trang có 88.215/204.194 lượt (đạt 43,2%); Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ có 56.433/103.953 lượt (đạt 54,28%); Bến Lức - Long Thành có 22.672/33.336 lượt (đạt 68%). Lưu lượng vào trở lại Thành phố được khoảng 50% .

Dự báo lưu lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc trong ngày mai - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ rất đông, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân lựa chọn thời gian, cung đường phù hợp, tuân thủ các quy định về tốc độ, làn đường, không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia để có hành trình giao thông an toàn./.

Dòng phương tiện ùn ùn trở lại Thủ đô trong tối muộn mùng 5 Tết Hơn 22h30 tối 21/2/2026 (mùng 5 Tết), lượng phương tiện tại khu vực cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ hướng vào cửa ngõ phía Nam Thủ đô tăng đột biến dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài.