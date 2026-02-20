Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón lượng khách kỷ lục trong ngày mùng 4 Tết

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết), sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ hơn 170.000 lượt hành khách, với gần 100.000 lượt khách đến Thành phố Hồ Chí Minh, mức được xem là cao nhất từ trước tới nay.

Theo phương án của Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, trong ngày 20/2, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 1.037 chuyến bay với 170.798 lượt hành khách; trong đó, Nhà ga quốc nội T1 khai thác 259 chuyến bay, Nhà ga quốc nội T3 có 459 chuyến bay, Nhà ga quốc tế T2 có 318 chuyến bay.

Số lượng chuyến bay đi và đến sân bay là tương đương nhau, với 518 chuyến đi và 519 chuyến đến. Tuy nhiên, số lượng hành khách đi và đến có sự chênh lệch rõ rệt, khi chỉ có 70.903 lượt khách đi, trong khi khách đến Thành phố Hồ Chí Minh là 99.895 lượt.

Lượng khách đến cũng tập trung ở các Nhà ga quốc nội với hơn 70.000 lượt (Nhà ga T3 có hơn 42.200 lượt khách đến, Nhà ga T1 có hơn 28.400 lượt khách đến).

Đây là năm đầu tiên Nhà ga T3 được đưa vào phục vụ Tết Nguyên đán, giúp kế hoạch khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất tăng lên đáng kể. Các bộ ngành cũng cho phép tăng tần suất bay vào các khung giờ đêm và sáng sớm để tối đa hóa năng lực khai thác. Trong ngày 20/2, Nhà ga T3 khai thác tới 459 chuyến bay (230 chuyến đến) với gần 67.000 lượt khách.

Hiện nay, ngoài Vietjet Air vẫn khai thác các chuyến bay nội địa tại Nhà ga T1, thì các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways đã chuyển sang khai thác chuyến bay nội địa tại Nhà ga T3.

Theo kế hoạch ban đầu của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trung bình mỗi ngày sân bay phục vụ khoảng 145.000 lượt khách, ngày cao điểm nhất lên tới 165.000 lượt khách; trong đó, hai ngày cao điểm nhất trong dịp Tết được dự báo là ngày 21, 22/2 (nhằm ngày 5, 6 tháng Giêng), sân bay có thể phục vụ hơn 165.000 khách.

Như vậy, sản lượng khai thác trong ngày 20/2 đã vượt kế hoạch cao điểm dự kiến trước đó. Trước đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất để xây dựng kế hoạch phục vụ các chuyến bay, đặc biệt là các chuyến bay khai thác vào khung giờ đêm, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn và năng lực khai thác./.

Tân Sơn Nhất đón khách kỷ lục, quản lý bay kích hoạt điều hành cao điểm Lực lượng kiểm soát không lưu đã kích hoạt phương án điều hành cao điểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối và điều hòa hoạt động bay thông suốt trong những ngày cao điểm Tết.