Cần Thơ: Bắt giữ đối tượng cướp giật làm nạn nhân ngã xe tử vong

Ngày 19/2, Công an thành phố Cần Thơ cho biết Công an phường Vị Thanh đã bắt được Bùi Vĩnh An (sinh năm 1997, trú tại xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) - đối tượng cướp giật tài sản khiến nạn nhân ngã xe tử vong, chỉ sau vài giờ gây án.

Vào khoảng 9 giờ 35 phút ngày 18/2, Công an phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ nhận được tin báo của người dân về vụ cướp giật tài sản gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm một phụ nữ tử vong tại khu vực 13, phường Vị Thanh.

Vào thời điểm trên, bà Nguyễn Thị H. (sinh năm 1976) điều khiển xe tay ga biển kiểm soát 65B2-031.xx chở bà Lê Thị Hà M. (sinh năm 1991) đang lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo về hướng Bệnh viện đa khoa Hậu Giang thuộc khu vực 13, phường Vị Thanh thì bất ngờ bị một nam thanh niên áp sát, giật tài sản.

Cú giật mạnh khiến nạn nhân lạc tay lái, ngã xuống qua phần đường chiều ngược lại.

Cùng lúc, do tình huống bất ngờ, xe tải biển kiểm soát 65A-754.xx do ông Ngô Văn L. đang lưu thông hướng ngược lại, đã xảy ra va chạm khiến bà H. tử vong tại chỗ, bà M. bị thương nặng đã được hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Đối tượng ngay sau đó đã tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận được tin báo về vụ án, xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an phường Vị Thanh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ để phối hợp chặt chẽ, truy vết “nóng” nhằm bắt giữ đối tượng.

Ngay lập tức, các Tổ nghiệp vụ Công an phường cùng lực lượng trinh sát dày dạn kinh nghiệm từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ đã triển khai mũi nhọn truy xét theo dấu vết.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt được đối tượng Bùi Vĩnh An cùng xe máy nhãn hiệu Sirius biển kiểm soát 37C1-077.92 khi đối tượng đang tìm cách lẩn trốn chỉ sau vài giờ gây án.

Cơ quan Công an đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Công an Đà Nẵng bắt "nóng" đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài Công an phường An Hải (Đà Nẵng) đã truy "nóng", kịp thời bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp giật tải sản người nước ngoài chỉ trong 4 giờ điều tra truy xét.