Vụ bê bối Epstein: Anh điều tra cáo buộc Epstein buôn bán phụ nữ qua các sân bay

Nhiều lực lượng cảnh sát tại Anh đang mở rộng xem xét các cáo buộc cho rằng nhà tài phiệt bị kết tội ấu dâm người Mỹ Jeffrey Epstein từng sử dụng các chuyến bay riêng đến và đi từ các sân bay Anh để thực hiện hành vi buôn bán phụ nữ. Động thái này được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ mới đây công bố một số tài liệu liên quan đến Epstein.



Phóng viên TTXVN tại Anh dẫn truyền thông nước này cho biết các hồ sơ thể hiện rõ máy bay riêng của Epstein từng nhiều lần tới các sân bay ở Anh trong nhiều năm.

Cảnh sát hạt Essex cũng xác nhận đang đánh giá thông tin liên quan đến các chuyến bay riêng ra vào sân bay Stansted, sau khi xuất hiện cáo buộc cho rằng địa điểm này từng bị lợi dụng để đưa phụ nữ từ một số quốc gia Đông Âu vào Anh.



Ngoài Essex, ít nhất 3 lực lượng cảnh sát khác gồm Thames Valley, Surrey và Cảnh sát đô thành London cũng đang xem xét các cáo buộc liên quan nhằm xác định liệu có đủ cơ sở mở cuộc điều tra hình sự đầy đủ hay không.



Theo giới chức Anh, việc đánh giá các tài liệu mới công bố là cần thiết để làm rõ mọi tình tiết có thể liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Anh. Cơ quan thực thi pháp luật muốn bảo đảm quá trình xem xét được tiến hành khách quan, không chịu tác động từ vị thế hay mối quan hệ của bất kỳ cá nhân nào có liên quan.



Trước đó, truyền thông Anh dẫn lời cựu Thủ tướng Gordon Brown cho biết các tài liệu được công bố tại Mỹ đề cập tới nhiều chuyến bay của Epstein đến hoặc rời các sân bay Anh, trong đó có những chuyến diễn ra sau khi đối tượng này bị kết án tại Mỹ năm 2008. Một số tài liệu được cho là có đề cập tới nhật ký chuyến bay chưa đầy đủ thông tin về hành khách.



Trong khi đó, đại diện sân bay Stansted khẳng định mọi chuyến bay tư nhân đều hoạt động thông qua các đơn vị khai thác độc lập và tuân thủ quy định hiện hành. Các thủ tục kiểm tra nhập cư và hải quan đối với hành khách trên máy bay tư nhân do Biên phòng Anh thực hiện tại các khu vực riêng biệt.



Cùng thời điểm, Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia Anh cho biết đã thành lập nhóm điều phối cấp quốc gia để hỗ trợ các lực lượng địa phương trong quá trình đánh giá các cáo buộc phát sinh sau khi hồ sơ Epstein được công bố. Cơ quan này nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xem xét kỹ lưỡng những thông tin đã được công bố công khai.



Theo giới quan sát, việc hàng triệu trang tài liệu liên quan đến Epstein được công bố có thể làm gia tăng các yêu cầu điều tra tại nhiều quốc gia. Một số chuyên gia quốc tế nhận định quy mô và tính chất của các cáo buộc, nếu được chứng minh, có thể đặt ra những vấn đề pháp lý nghiêm trọng.



Jeffrey Epstein từng bị kết án tại Mỹ vì các tội danh liên quan đến tình dục trẻ vị thành niên. Năm 2019, đối tượng bị bắt giữ với các cáo buộc mới về buôn bán tình dục nhưng đã tử vong trong trại giam trước khi vụ xét xử diễn ra.



Hiện các cơ quan chức năng Anh cho biết quá trình đánh giá vẫn đang được tiến hành và chưa có kết luận chính thức. Những bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào kết quả xem xét các tài liệu và thông tin thu thập được trong thời gian tới./.

