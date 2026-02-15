Hải quân Pháp thu giữ 2,4 tấn cocaine trong chiến dịch tại Thái Bình Dương

Ngày 14/2, giới chức Pháp cho biết lực lượng hải quân nước này đã thu giữ 2,4 tấn cocaine trên một con tàu hoạt động ở khu vực Thái Bình Dương, trong khuôn khổ chiến dịch phối hợp với Mỹ nhằm tăng cường kiểm soát ma túy tại vùng biển Polynesia.

Theo thông báo từ Cao ủy Pháp tại Polynesia, chiến dịch được tiến hành vào ngày 13/2, thu giữ tổng cộng 100 kiện ma túy. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của luật pháp quốc tế, con tàu cùng thủy thủ đoàn đã được phép tiếp tục hành trình đến điểm đến chưa được tiết lộ.

Nhà chức trách cũng cho biết chiến dịch được triển khai với “sự hợp tác của các cơ quan chính phủ Mỹ,” song không công bố quốc tịch cũng như cảng xuất phát của con tàu.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Pháp gia tăng các hoạt động tuần tra tại vùng biển Polynesia.

Chỉ trong vòng 1 tháng qua, lực lượng chức năng Pháp đã thu giữ gần 12 tấn cocaine tại khu vực này, trong đó có ba vụ với khối lượng mỗi vụ từ 2-5 tấn.

Theo Liên hợp quốc, những năm gần đây, các tổ chức tội phạm có tổ chức buôn bán cocaine và methamphetamine đang mở rộng phạm vi hoạt động sang khu vực Thái Bình Dương.

Phần lớn ma túy được vận chuyển từ Bắc và Nam Mỹ, trung chuyển qua Thái Bình Dương để đưa vào thị trường Australia và New Zealand.

Trong năm 2025, hải quân Pháp đã tịch thu tổng cộng 87,6 tấn ma túy trên toàn cầu - mức cao kỷ lục - trong đó cocaine chiếm 58 tấn./.

