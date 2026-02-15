Anh dàn đội hình quân sự "khủng" tới Bắc Cực, đối đầu áp lực từ Nga

Theo AFP, ngày 14/2, các quan chức Anh cho biết nước này sẽ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Bắc Đại Tây Dương trong năm nay nhằm "phô trương sức mạnh" trước các mối đe dọa từ Nga ở Bắc Cực.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố: "Hôm nay, tôi có thể thông báo rằng Anh sẽ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Bắc Đại Tây Dương và vùng Cực Bắc trong năm nay. Nhóm tác chiến này do tàu HMS Prince of Wales dẫn đầu, hoạt động cùng với Mỹ, Canada và các đồng minh khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như một minh chứng mạnh mẽ cho cam kết của chúng tôi đối với an ninh khu vực châu Âu-Đại Tây Dương."

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Anh cho hay nhóm tác chiến này sẽ bao gồm các tàu chiến của Hải quân Hoàng gia, máy bay tiêm kích F-35 và trực thăng trong chiến dịch mang tên "Operation Firecrest."

Đây sẽ là màn "phô trương sức mạnh... nhằm răn đe sự quyết liệt từ phía Nga và bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu dưới đáy biển."

HMS Prince of Wales là tàu chiến lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh và các máy bay của Mỹ cũng dự kiến hoạt động trên boong tàu này.

Chiến dịch sẽ có sự tham gia của hàng nghìn nhân sự từ cả ba quân chủng của Lực lượng Vũ trang Anh.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, đợt triển khai sẽ bao gồm các hoạt động trong khuôn khổ sứ mệnh Arctic Sentry của NATO vừa được khởi động tuần này, nhằm tăng cường an ninh của liên minh trong bối cảnh băng tan đang mở ra các tuyến đường mới và làm gia tăng mối đe dọa từ các hoạt động thù địch.

Trước đó, Pháp cũng thông báo sẽ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới khu vực này vào năm 2026.

Thủ tướng Starmer khẳng định tại hội nghị rằng Anh phải "sẵn sàng chiến đấu." Ông nhấn mạnh các nhà lãnh đạo không được do dự vì "Nga đã chứng minh tham vọng gây hấn của mình."

Ông nói thêm: "Con đường phía trước rất thẳng và rõ ràng. Chúng ta phải xây dựng sức mạnh cứng, bởi đó là giá trị của thời đại này. Chúng ta phải có khả năng răn đe hành vi gây hấn, và đúng vậy, nếu cần thiết, chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu."

Bộ Quốc phòng Anh cho biết đợt triển khai này sẽ củng cố "khả năng răn đe của NATO tại thời điểm các mối đe dọa từ Nga trong khu vực đang gia tăng." Cơ quan này bổ sung rằng trong hai năm qua, số lượng tàu hải quân Nga đe dọa vùng biển của Anh đã tăng 30%.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng gây lo ngại cho các nước châu Âu khi tuyên bố vùng Greenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch ở Bắc Cực, nên thuộc quyền kiểm soát của Mỹ.

Tuy nhiên, tháng trước, ông Trump cho biết đã đạt được sự hiểu biết với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, điều này sẽ mang lại cho Mỹ ảnh hưởng lớn hơn tại vùng lãnh thổ giàu tài nguyên khoáng sản và có vị trí chiến lược này./.

NATO triển khai sứ mệnh mới nhằm tăng cường an ninh ở Bắc Cực Arctic Sentry là hoạt động đa lĩnh vực, trước mắt sẽ tập hợp và phối hợp các chương trình sẵn có của các nước thành viên, đơn cử như các cuộc tập trận sắp tới của Na Uy và Đan Mạch.