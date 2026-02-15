Dòng người đổ về núi Bà Đen chiêm bái bộ ba tượng Phật trước thềm năm mới

Trước thềm năm mới, núi Bà Đen đón dòng người về chiêm bái bộ ba tượng Phật linh thiêng, khởi đầu hành trình tìm kiếm an lạc và may mắn trên đỉnh núi thiêng cao nhất vùng đất Nam Bộ.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, núi Bà Đen (Tây Ninh) trở thành tâm điểm thu hút hàng vạn khách hành hương về chiêm bái và lễ tạ cuối năm. Giữa không gian mây ngàn đại ngàn, Sun World Ba Den Mountain hiện lên rực rỡ như tiên cảnh với muôn hoa khoe sắc cùng các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Đây là thời điểm lý tưởng để du khách tìm về sự an tâm lạc, gửi gắm nguyện ước cho một năm mới bình an.

Nổi bật trong hành trình đó là đại tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni dát vàng 24K vừa khánh thành, tọa lạc uy nghiêm giữa dòng thác Ưu Đàm rực rỡ sắc hoàng kim. Công trình vô cùng hiếm hoi này không chỉ làm phong phú thêm quần thể kiến trúc đỉnh núi thiêng, mà còn mang theo tâm nguyện về sự thịnh vượng và tài lộc rải khắp nhân gian thông qua những biểu tượng văn hóa Phật giáo sâu sắc được chế tác tinh xảo từ đồng đỏ.

Hòa cùng bầu không khí hội xuân rộn ràng với các màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, lượng khách đổ về núi Bà đã tăng trưởng ấn tượng tới 20% so với cùng kỳ năm trước. Đối với mỗi người dân, đây không chỉ đơn thuần là một chuyến du xuân ngắm cảnh, mà còn là hành trình quán chiếu tự thân để tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn và gieo mầm hạnh phúc vĩnh cửu cho một năm mới vạn sự hanh thông./.