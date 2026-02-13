Dòng xe nối đuôi nhau rời Thủ đô trong ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

Chiều 13/2, ngày làm việc cuối cùng của năm âm lịch, các cửa ngõ Thủ đô ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng đột biến. Dòng người hối hả rời thành phố khiến nhiều trục đường chính ùn ứ cục bộ.

Chiều 13/2 (tức 26 tháng Chạp), tại trục đường Vành đai 3 trên cao và tuyến Giải Phóng – Ngọc Hồi, cửa ngõ phía Nam thành phố, lượng ô tô và xe khách tăng đột biến. Cửa ngõ Thủ đô ghi nhận tình trạng chật cứng phương tiện ở cả hai hướng. Đặc biệt, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dòng xe hướng về Thủ đô cũng gặp khó khăn trong việc di chuyển. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phân luồng, giúp dòng xe vẫn có thể nhích dần, không xảy ra tình trạng đứng chôn chân quá lâu.

Tại bến xe Giáp Bát, lượng khách đổ về sảnh chờ và sân đỗ mỗi lúc một đông. Đối với các tuyến ngắn đi Ninh Bình, Thanh Hóa hay Nam Định, tình trạng hành khách phải chờ đợi vẫn diễn ra. Nguyên nhân là do xe khách từ các tỉnh quay đầu về bến chậm vì gặp ùn tắc. Trái ngược với cảnh chờ đợi, tại bến xe Nước Ngầm, tình hình có phần ổn định hơn. Do đặc thù phục vụ các tuyến đường dài đi Nghệ An, Hà Tĩnh với lịch trình chạy đêm nhiều, các doanh nghiệp vận tải đã chủ động phương án bán vé và điều xe từ sớm.

Dự báo trong tối nay (13/2), lưu lượng phương tiện sẽ còn tiếp tục ở mức cao. Người tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành luật giao thông và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Việc chủ động theo dõi tình hình các tuyến đường qua các ứng dụng bản đồ và lựa chọn lộ trình phù hợp sẽ giúp quý vị tránh được các điểm ùn ứ cục bộ, đảm bảo hành trình về quê đón Tết an toàn và thuận lợi./.