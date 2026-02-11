Tổng Bí thư Tô Lâm chúc tết tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu

Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ năm 2026, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã gặp mặt, chúc tết các đại biểu tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác.

Tổng Bí thư khẳng định trong thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, có sự đóng góp quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Các đồng chí dự buổi gặp mặt không chỉ là những người chỉ huy xuất sắc trên mặt trận quân sự, chính trị, mà còn là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân và là người đảng viên, người công dân tốt ở nơi cư trú.

Cuộc gặp càng ý nghĩa hơn ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp./.