Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu tỉnh Gia Lai tiếp tục chuẩn bị tốt hiệp thương lần thứ ba, tạo điều kiện thuận lợi cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri...

Chiều 10/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng Đoàn công tác đã đến Gia Lai thực hiện công tác giám sát, kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận Gia Lai đã triển khai công tác chuẩn bị bầu cử chu đáo, chặt chẽ, dân chủ; đồng thời yêu cầu tỉnh tiếp tục chuẩn bị tốt hiệp thương lần thứ ba, tạo điều kiện thuận lợi cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử./.

TP. Hồ Chí Minh hiệp thương lần ba danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Các đại biểu dự Hội nghị đã tiến hành thảo luận, lựa chọn, biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% đối với danh sách 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.