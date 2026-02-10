Bầu cử Quốc hội và HĐND: Vĩnh Long lập danh sách chính thức người ứng cử

Ngày 10/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Trương Thành Dãnh, trên cơ sở lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, tất cả 151 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 được cử tri nơi cư trú tín nhiệm, đạt 100%; có 12 người có đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử.

23/23 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được cử tri nơi cư trú tín nhiệm, đạt 100%; có 1 người có đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử.

Hội nghị đã xem xét, thảo luận và thống nhất việc giải quyết đơn xin rút tên của những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định.

Đồng thời, các đại biểu tiến hành biểu quyết và thống nhất việc lập danh sách chính thức 22 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 139 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Kim Ngọc Thái phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Kim Ngọc Thái nhấn mạnh: Danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 được thông qua tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định. Quan trọng hơn là lựa chọn được những cá nhân thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và trình độ chuyên môn, được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao, xứng đáng để giới thiệu ra ứng cử trước nhân dân.

Ông Kim Ngọc Thái đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẩn trương hoàn thiện biên bản, báo cáo và danh sách chính thức những người ứng cử để gửi đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bầu cử tỉnh, bảo đảm đầy đủ hồ sơ, đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong các bước tiếp theo của quy trình bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Ủy ban Bầu cử cùng cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định.

Quá trình tổ chức phải bảo đảm nghiêm túc, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người ứng cử trình bày đầy đủ chương trình hành động, qua đó giúp cử tri có cơ sở đánh giá, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Đại biểu tham gia biểu quyết thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về danh sách chính thức những người ứng cử; ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia bầu cử.

Nội dung và hình thức tuyên truyền cần được triển khai đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng; trong đó đặc biệt chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và khuyến khích cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường công tác giám sát việc thực hiện pháp luật về bầu cử trên địa bàn; chủ động nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư, dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, Mặt trận các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, các hành vi lợi dụng dân chủ để phá hoại cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử./.

