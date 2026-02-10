Thị trường

Chuối dáng bàn tay Phật ở Đồng Nai hút hàng dịp Tết

Chuối bàn tay Phật với hình dáng độc đáo, mang ý nghĩa cầu may mắn đang được người tiêu dùng săn đón, giá bán cao nhưng vẫn không đủ cung ứng cho thị trường Tết.

Theo dõi VietnamPlus

Những ngày cận Tết Nguyên đán, chuối bàn tay Phật với hình dáng độc đáo, mang ý nghĩa cầu may mắn đang được người tiêu dùng săn đón.

Tại Đồng Nai, vườn chuối bàn tay Phật canh tác theo hướng hữu cơ của anh Trương Hoàn Thiện, xã Gia Kiệm, luôn trong tình trạng “cháy hàng," giá bán cao hơn nhiều so với chuối thông thường nhưng vẫn không đủ cung ứng dịp Tết/.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thị trường Tết #Hàng Tết #Đồng Nai Đồng Nai