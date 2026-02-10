Giá vàng ngày 10/2: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Sau hai phiên tăng điểm liên tiếp, giá vàng thế giới đã quay đầu giảm trong sáng ngày 10/2 giữa bối cảnh các nhà đầu cơ đẩy mạnh hoạt động chốt lời trong lúc thị trường vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ngưỡng hỗ trợ sau đợt sụt giảm lịch sử vào cuối tháng trước.

Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng hôm nay, trên sàn giao dịch vàng Sydney (Australia), giá vàng đã có thời điểm giảm tới 1,4%, rơi xuống dưới mốc quan trọng 5.000 USD/ounce, trước khi phục hồi nhẹ và thu hẹp đà giảm. Tính đến 6 giờ 31 phút ngày 10/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 5.015,98 USD/ounce, giảm 0,8%.

Kể từ khi thiết lập mức đỉnh mọi thời đại vào ngày 29/1, kim loại quý này đã mất khoảng 10% giá trị. Tuy nhiên, xét trên bình diện chung, giá vàng vẫn đang duy trì ở mức cao đáng kể so với thời điểm đầu năm.

Tại Việt Nam, sáng 10/2, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 177,40-180,40 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 10/2:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: