Giá dầu thế giới giảm khi căng thẳng Mỹ-Iran có dấu hiệu hạ nhiệt

Giá dầu thế giới ghi nhận đà giảm trong phiên giao dịch sáng ngày 9/2, do các diễn biến ngoại giao mới tại Trung Đông đã xoa dịu lo ngại của giới đầu tư về rủi ro đứt gãy nguồn cung trong ngắn hạn.

Mở cửa phiên sáng nay, giá dầu Brent Biển Bắc lùi dần về ngưỡng 67 USD/thùng sau khi đã mất gần 4% giá trị trong tuần qua. Cùng thời điểm, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao dịch quanh mức 63 USD/thùng.

Lực cản chính đối với giá "vàng đen" trong phiên này là thông tin về các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Iran diễn ra ngày 6/2 tại Oman. Mục tiêu của cuộc gặp nhằm tháo gỡ bế tắc xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran.

Phía Iran đánh giá phiên thảo luận này là "một bước tiến triển" quan trọng, mở ra hy vọng về một giải pháp ngoại giao thay vì xung đột quân sự trực diện.

Mặc dù Mỹ vẫn duy trì lực lượng quân sự đáng kể tại khu vực nhưng Tổng thống Donald Trump cho biết một cuộc họp tiếp theo sẽ sớm được tổ chức vào đầu tuần này. Theo kế hoạch, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ có cuộc hội đàm quan trọng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 11/2 tại Washington để thảo luận về vấn đề Iran.

Đồng thời, Washington cũng đang chuẩn bị một gói thuế quan mới nhắm vào các quốc gia có quan hệ thương mại với Tehran nhằm gia tăng áp lực kinh tế.Kể từ đầu năm 2026, giá dầu thô đã có xu hướng được đẩy lên cao bất chấp những lo ngại về tình trạng dư cung toàn cầu.

Đà tăng trước đó được hỗ trợ bởi các điểm nóng địa chính trị và sự gián đoạn dòng chảy dầu mỏ tại một số khu vực, bao gồm cả Kazakhstan. Tuy nhiên, việc các bên đạt được bước tiến trong đàm phán đã khiến các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng vào kịch bản can thiệp quân sự, tạo áp lực giảm giá trở lại.

Bên cạnh vấn đề Trung Đông, giới đầu tư cũng đang đổ dồn sự chú ý vào thị trường Ấn Độ. Tổng thống Trump gần đây khẳng định New Delhi đã đồng ý ngừng nhập khẩu dầu thô từ Nga để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ mức thuế bổ sung 25% lên hàng hóa Ấn Độ.

Tuy nhiên, phía Chính phủ Ấn Độ hiện vẫn chưa đưa ra xác nhận trực tiếp về cam kết chấm dứt hoàn toàn việc mua dầu từ Nga.

Các quan chức Ấn Độ tiếp tục nhấn mạnh rằng việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia vẫn là ưu tiên hàng đầu. Sự thiếu nhất quán trong các tuyên bố giữa Mỹ và Ấn Độ đang tạo ra những luồng dự báo trái chiều về nhu cầu dầu mỏ thực tế trong thời gian tới.

Theo giới phân tích, giá dầu trong ngắn hạn sẽ tiếp tục dao động phụ thuộc vào kết quả các cuộc gặp cấp cao giữa Mỹ và Iran, cũng như các động thái thực địa tại Trung Đông./.

