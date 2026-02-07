Ấn Độ hoan nghênh thỏa thuận thương mại tạm thời với Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngay sau khi Ấn Độ và Mỹ ngày 7/2 ra tuyên bố chung công bố chi tiết khuôn khổ Hiệp định Thương mại tạm thời song phương vừa đạt được, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên tiếng hoan nghênh, mô tả đây là “tin tuyệt vời” và bày tỏ cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì cam kết cá nhân đối với việc củng cố quan hệ song phương.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Modi khẳng định khuôn khổ này phản ánh chiều sâu, sự tin cậy và tính năng động ngày càng gia tăng của quan hệ đối tác Ấn Độ-Mỹ, đồng thời tạo xung lực mới cho chương trình “Sản xuất tại Ấn Độ.”

Theo ông, thỏa thuận sẽ mở ra các cơ hội mới cho nông dân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty khởi nghiệp, ngư dân, cũng như tạo việc làm quy mô lớn cho phụ nữ và thanh niên, qua đó thúc đẩy tăng trưởng bền vững và đóng góp cho kinh tế toàn cầu.

Cùng ngày, Bộ trưởng Công thương Ấn Độ Piyush Goyal cũng nhấn mạnh ý nghĩa kinh tế chiến lược của thỏa thuận, cho biết khuôn khổ thương mại tạm thời với Mỹ có thể mở ra thị trường trị giá 30.000 tỷ USD cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ.

Trong cuộc họp báo chi tiết, ông Goyal làm rõ các điều khoản giảm thuế, danh mục hàng hóa được miễn hoặc cắt giảm thuế, cũng như lợi ích trực tiếp đối với các nhà xuất khẩu, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, nông dân và ngư dân.

Theo ông, việc mở rộng tiếp cận thị trường và thúc đẩy xuất khẩu được kỳ vọng sẽ tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội việc làm mới, đặc biệt cho phụ nữ và thanh niên, đồng thời nâng cao vị thế của Ấn Độ trong chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Goyal còn cho biết thỏa thuận Ấn Độ-Mỹ dự kiến được ký kết trong vài tuần tới.

Theo tuyên bố chung của hai nước, Mỹ sẽ giảm thuế đối với hàng hóa Ấn Độ từ mức 25% xuống còn 18% trong khi Tổng thống Trump cũng đã ký một sắc lệnh hành pháp bãi bỏ thuế quan trừng phạt 25% đối với Ấn Độ do mua dầu thô từ Nga.

Thỏa thuận này là kết quả của nhiều tháng đàm phán, bắt đầu từ tháng 2/2025, và được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương.

Mức thuế giảm sẽ áp dụng cho nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực sang Mỹ, bao gồm dệt may, da và giày dép, nhựa và cao su, hóa chất hữu cơ, đồ trang trí nhà cửa, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và một số loại máy móc.

Về phần mình, Ấn Độ cam kết xóa bỏ hoặc giảm thuế đối với toàn bộ hàng hóa công nghiệp của Mỹ và một loạt sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, dù vẫn bảo vệ các lĩnh vực nông nghiệp nhạy cảm.

Khuôn khổ này cũng đặt nền tảng cho việc miễn thuế đối với một số mặt hàng chiến lược của Ấn Độ, dỡ bỏ các biện pháp thuế liên quan đến an ninh quốc gia, giải quyết rào cản phi thuế quan, tăng cường hợp tác công nghệ và củng cố chuỗi cung ứng.

Hai bên coi thỏa thuận tạm thời là bước đệm hướng tới một Hiệp định Thương mại song phương toàn diện hơn trong tương lai, đồng thời tái khẳng định cam kết theo đuổi tăng trưởng cân bằng, cùng có lợi, trong khi Ấn Độ tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên bảo đảm an ninh năng lượng và quyền tự chủ trong hoạch định chính sách./.

Mỹ dỡ bỏ thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ Từ ngày 7/2, các sản phẩm của Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ sẽ không còn chịu mức thuế bổ sung 25% theo Sắc lệnh 14329 - vốn được áp dụng vì những quan ngại liên quan đến quan hệ năng lượng giữa Ấn Độ-Nga.