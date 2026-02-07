Mỹ dỡ bỏ thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ

Ngày 6/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm bãi bỏ mức thuế bổ sung 25% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ - biện pháp từng được áp đặt do lo ngại New Delhi mua dầu mỏ của Nga, đồng thời áp dụng cơ chế thuế đối ứng mới ở mức 18%.

Sắc lệnh mới quy định kể từ ngày 7/2, các sản phẩm của Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ sẽ không còn chịu mức thuế bổ sung 25% theo Sắc lệnh 14329 - vốn được áp dụng vì những quan ngại liên quan đến quan hệ năng lượng giữa Ấn Độ và Nga.

Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ áp dụng mức thuế đối ứng 18% theo Sắc lệnh 14257 (ban hành tháng 4/2025) nhằm điều chỉnh các hoạt động thương mại bị cho là góp phần gây thâm hụt thương mại hàng hóa kéo dài của Mỹ.

Mức thuế mới sẽ áp dụng với nhiều nhóm hàng xuất xứ từ Ấn Độ như dệt may, da giày, nhựa và cao su, hóa chất hữu cơ, đồ trang trí nội thất, sản phẩm thủ công và một số loại máy móc.

Dù dỡ bỏ mức thuế cao hơn, Tổng thống Trump cảnh báo Washington có thể tái áp thuế 25% nếu phát hiện Ấn Độ tiếp tục trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu dầu của Nga.

Theo sắc lệnh, Bộ trưởng Thương mại Mỹ, phối hợp với các cơ quan liên quan, sẽ đánh giá và đề xuất các biện pháp bổ sung, trong đó có khả năng khôi phục mức thuế cũ.

Trong khi đó, tuyên bố chung Mỹ-Ấn về khuôn khổ thỏa thuận thương mại được công bố cùng ngày không đề cập cụ thể việc New Delhi phải chấm dứt mua dầu của Moskva.

Phát biểu ngày 6/2, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho biết hai nước có thể hoàn tất và ký tuyên bố chung về thỏa thuận thương mại song phương trong vòng 4-5 ngày tới. Ông cũng xác nhận mức thuế mới 18% của Mỹ sẽ có hiệu lực sau khi văn kiện này được ký.

Trước đó, hôm 3/2, Tổng thống Trump cho biết ông đã đồng ý giảm thuế đối với hàng hóa Ấn Độ từ 25% xuống 18% theo đề nghị của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi./.

