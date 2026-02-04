Bitcoin rơi xuống mức thấp nhất kể từ nhiệm kỳ hai của Tổng thống Trump

Giá bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng hơn một năm trước, qua đó xóa sạch toàn bộ mức tăng mà đồng tiền số lớn nhất thế giới đạt được kể từ chiến thắng trong cuộc bầu cử của vị tổng thống Mỹ được đánh giá là thân thiện với tiền mã hóa.

Trong phiên giao dịch 3/2, bitcoin có lúc giảm tới 7%, xuống 72.877 USD/BTC – mức thấp nhất kể từ ngày 6/11/2024 – trước khi phục hồi nhẹ lên khoảng 76.000 USD/BTC vào lúc 15 giờ 35 phút (giờ New York). Tính từ đầu năm đến nay, giá bitcoin đã giảm gần 14%.

Đồng tiền kỹ thuật số có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiếp tục đà lao dốc kéo dài gần bốn tháng qua, có thời điểm rơi xuống dưới mốc 74.424,95 USD/BTC – mức thấp nhất trong năm 2025.

Lần gần nhất bitcoin chạm mức này là vào ngày 7/4/2025, sau khi kế hoạch áp thuế đối ứng của ông Trump gây chấn động các thị trường tài chính toàn cầu.

Ông Bohan Jiang, chuyên gia giao dịch phái sinh cấp cao tại FalconX, cho biết: “Rất nhiều nhà giao dịch đã cố gắng ‘bắt đáy’, đặt cược rằng giá sẽ phục hồi trở lại trên 80.000 USD/BTC.

Tuy nhiên, khi bitcoin tiếp tục trượt giá, hàng loạt vị thế này đã bị thanh lý, qua đó tạo thêm áp lực giảm giá.

Bất chấp việc Nhà Trắng có lập trường ủng hộ tiền mã hóa và sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn tổ chức, bitcoin vẫn đã mất khoảng 40% giá trị kể từ khi lập đỉnh lịch sử vào đầu tháng 10/2025.

Đà lao dốc này nối tiếp làn sóng thanh lý quy mô lớn vào ngày 10/10 – xuất phát từ những phát biểu của ông Trump liên quan đến thuế quan – khiến khoảng 19 tỷ USD các khoản đặt cược bằng token sử dụng đòn bẩy tài chính bị “thổi bay”. Đến nay, thị trường tiền mã hóa vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau cú sốc này.

Đợt sụt giảm mới nhất của bitcoin diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh, đặc biệt là cú lao dốc mang tính lịch sử của thị trường kim loại quý vào cuối tuần trước, sau giai đoạn tăng giá mạnh.

Trong khi đó, chỉ số S&P 500 trong phiên 3/2 đã lùi khỏi vùng gần đỉnh do cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, còn giá vàng và bạc bật tăng trở lại, giá dầu mỏ đi lên trước những rủi ro địa chính trị gia tăng./.

