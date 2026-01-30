Kinh tế

Tài chính

Tiếp nhận thủ tục thuế tại 31 điểm phục vụ hành chính công Hà Nội từ ngày 2/2

Các hồ sơ sẽ được tiếp nhận theo hình thức phi địa giới hành chính. Theo đó, người nộp thuế có thể lựa chọn tại một trong 31 điểm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội để nộp thủ tục hành chính.

Thông tin từ Thuế thành phố Hà Nội ngày 30/1 cho biết đơn vị này sẽ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tại 31 điểm Phục vụ hành chính công trên địa bàn, kể từ ngày 2/2.

Việc làm này nhằm thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý thuế và đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt là nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuế.

Cụ thể, các hồ sơ sẽ được tiếp nhận theo hình thức phi địa giới hành chính. Theo đó, người nộp thuế có thể lựa chọn tại 01 trong 31 điểm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội để nộp thủ tục hành chính.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định). Bên cạnh đó, Thuế thành phố Hà Nội cho biết riêng sáng thứ Bảy có thể được bố trí tăng cường theo tình hình thực tế.

Đối với hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính, người nộp thuế liên hệ nhận kết quả theo số điện thoại/địa chỉ ghi trên phiếu hẹn. Lưu ý, các thủ tục hành chính đã đáp ứng điện tử toàn trình, người nộp thuế thực hiện nộp thủ tục hành chính bằng hình thức điện tử.

Ngoài ra, các hồ sơ là công văn (không phải thủ tục hành chính), người nộp thuế nộp tại Bộ phận văn thư tại trụ sở cơ quan Thuế quản lý.

Đối với đề nghị hỗ trợ về chính sách, thủ tục, ứng dụng ngành thuế, hỗ trợ khác, người nộp thuế đến trực tiếp “Bộ phận hỗ trợ người nộp thuế” tại trụ sở cơ quan Thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Danh sách 31 Điểm Phục vụ hành chính công tiếp nhận thủ tục hành chính thuế trên địa bàn:

STT
 Điểm Phục vụ
Địa chỉ
1
 Chi nhánh số 1
 258 Võ Chí Công, phường Tây Hồ
2
 Tây Hồ
Số 657, đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ
3
 Nghĩa Đô
 Số 45 đường Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô
4
 Thanh Xuân
 Ngõ 11, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân
5
 Hoàn Kiếm
 Số 126 phố Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm
6
 Ba Đình
 Số 18B Lê Hồng Phong, phường Ba Đình
7
 Ô Chợ Dừa
 Số 61 phố Hoàng Cầu, Phường Đống Đa
8
 Lê Thanh Nghị
 Số 39 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai
9
 Bùi Huy Bích
 Số 8, ngõ 6 phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai
10
 Từ Liêm
 Số 1, phố Huy Du, phường Từ Liêm
11
 Tây Tựu
 Số 2, ngõ 132 đường Cầu Diễn, phường Tây Tựu
12
 Hoài Đức
 Số 242, đường Triệu Túc, xã Hoài Đức
13
 Việt Hưng
 Số 3 phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng
14
 Gia Lâm
 Số 03, đường Thuận An, xã Gia Lâm
15
 Hà Đông
 Số 02, Phố Hà Cầu, Phường Hà Đông
16
 Chương Mỹ
 Số 03, TDP Yên Sơn, Phường Chương Mỹ
17
 Quốc Oai
 Số 27, Đường 17/8, xã Quốc Oai
18
 Đông Anh
 Số 66-68, đường Cao Lỗ, xã Đông Anh
19
 Sóc Sơn
 thôn Lương Châu, xã Sóc Sơn
20
 Quang Minh
 Số 2 đường Bát Nàn, xã Quang Minh
21
 Đan Phượng
 Số 105 Phố Tây Sơn, Xã Đan Phượng
22
 Phúc Thọ
 Số 39 đường Lạc Trị, Tổ dân phố số 2, xã Phúc Thọ
23
 Thạch Thất
 Số 02 đường Tri Quan, xã Thạch Thất
24
 Mỹ Đức
 Số 1 ngõ 285, đường Đại Nghĩa, xã Mỹ Đức
25
 Vân Đình
 Số 58 Hồng Phong, Hoàng Xá, xã Vân Đình
26
 Thanh Oai
 Số 97, phố Kim Bài, Xã Thanh Oai
27
 Thanh Trì
 Số 16, đường Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì
28
 Phú Xuyên
 Tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên
29
 Thường Tín
 Đường Lý Tử Tấn, xã Thường Tín
30
 Sơn Tây
 Số 19, Hoàng Diệu, phường Sơn Tây
31
 Quảng Oai
 Số 4, đường Gò Sóc, xã Quảng Oai
