Tiếp nhận thủ tục thuế tại 31 điểm phục vụ hành chính công Hà Nội từ ngày 2/2

Thông tin từ Thuế thành phố Hà Nội ngày 30/1 cho biết đơn vị này sẽ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tại 31 điểm Phục vụ hành chính công trên địa bàn, kể từ ngày 2/2.

Việc làm này nhằm thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý thuế và đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt là nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuế.

Cụ thể, các hồ sơ sẽ được tiếp nhận theo hình thức phi địa giới hành chính. Theo đó, người nộp thuế có thể lựa chọn tại 01 trong 31 điểm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội để nộp thủ tục hành chính.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định). Bên cạnh đó, Thuế thành phố Hà Nội cho biết riêng sáng thứ Bảy có thể được bố trí tăng cường theo tình hình thực tế.

Đối với hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính, người nộp thuế liên hệ nhận kết quả theo số điện thoại/địa chỉ ghi trên phiếu hẹn. Lưu ý, các thủ tục hành chính đã đáp ứng điện tử toàn trình, người nộp thuế thực hiện nộp thủ tục hành chính bằng hình thức điện tử.

Ngoài ra, các hồ sơ là công văn (không phải thủ tục hành chính), người nộp thuế nộp tại Bộ phận văn thư tại trụ sở cơ quan Thuế quản lý.

Đối với đề nghị hỗ trợ về chính sách, thủ tục, ứng dụng ngành thuế, hỗ trợ khác, người nộp thuế đến trực tiếp “Bộ phận hỗ trợ người nộp thuế” tại trụ sở cơ quan Thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Danh sách 31 Điểm Phục vụ hành chính công tiếp nhận thủ tục hành chính thuế trên địa bàn:

STT

Điểm Phục vụ

Địa chỉ

1

Chi nhánh số 1

258 Võ Chí Công, phường Tây Hồ

2

Tây Hồ

Số 657, đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ

3

Nghĩa Đô

Số 45 đường Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô

4

Thanh Xuân

Ngõ 11, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân

5

Hoàn Kiếm

Số 126 phố Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm

6

Ba Đình

Số 18B Lê Hồng Phong, phường Ba Đình

7

Ô Chợ Dừa

Số 61 phố Hoàng Cầu, Phường Đống Đa

8

Lê Thanh Nghị

Số 39 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai

9

Bùi Huy Bích

Số 8, ngõ 6 phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai

10

Từ Liêm

Số 1, phố Huy Du, phường Từ Liêm

11

Tây Tựu

Số 2, ngõ 132 đường Cầu Diễn, phường Tây Tựu

12

Hoài Đức

Số 242, đường Triệu Túc, xã Hoài Đức

13

Việt Hưng

Số 3 phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng

14

Gia Lâm

Số 03, đường Thuận An, xã Gia Lâm

15

Hà Đông

Số 02, Phố Hà Cầu, Phường Hà Đông

16

Chương Mỹ

Số 03, TDP Yên Sơn, Phường Chương Mỹ

17

Quốc Oai

Số 27, Đường 17/8, xã Quốc Oai

18

Đông Anh

Số 66-68, đường Cao Lỗ, xã Đông Anh

19

Sóc Sơn

thôn Lương Châu, xã Sóc Sơn

20

Quang Minh

Số 2 đường Bát Nàn, xã Quang Minh

21

Đan Phượng

Số 105 Phố Tây Sơn, Xã Đan Phượng

22

Phúc Thọ

Số 39 đường Lạc Trị, Tổ dân phố số 2, xã Phúc Thọ

23

Thạch Thất

Số 02 đường Tri Quan, xã Thạch Thất

24

Mỹ Đức

Số 1 ngõ 285, đường Đại Nghĩa, xã Mỹ Đức

25

Vân Đình

Số 58 Hồng Phong, Hoàng Xá, xã Vân Đình

26

Thanh Oai

Số 97, phố Kim Bài, Xã Thanh Oai

27

Thanh Trì

Số 16, đường Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì

28

Phú Xuyên

Tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên

29

Thường Tín

Đường Lý Tử Tấn, xã Thường Tín

30

Sơn Tây

Số 19, Hoàng Diệu, phường Sơn Tây

31

Quảng Oai

Số 4, đường Gò Sóc, xã Quảng Oai



Thông qua quy định hoàn thuế giá trị gia tăng gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp Sáng 11/12, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng với 421/424 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 89,01% tổng số đại biểu quốc hội).