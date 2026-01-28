Đồng euro tăng lên mức cao nhất so với USD kể từ năm 2021

Ngày 27/1, đồng euro tăng vọt lên 1,1939 USD/euro, mức cao nhất kể từ tháng 6/2021 và tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, Dollar Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ quốc tế - rơi xuống 96,218 điểm, mức thấp nhất trong gần 4 năm. Diễn biến này cho thấy thị trường đang quay lưng rõ rệt với đồng USD.

Đà tăng của đồng euro không chỉ phản ánh triển vọng ổn định hơn của khu vực đồng tiền chung, mà chủ yếu xuất phát từ cuộc khủng hoảng niềm tin đang bao trùm nước Mỹ.

Giới đầu tư ngày càng lo ngại trước sự khó đoán trong chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Những cảnh báo sẽ áp thuế nhập khẩu đối với nhiều quốc gia châu Âu, rồi bất ngờ rút lại, đã tạo ra cảm giác bất ổn kéo dài trên thị trường tài chính.

Một yếu tố then chốt khác là sức ép ngày càng lớn của Nhà Trắng lên Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Việc ông Donald Trump liên tục công kích Chủ tịch Fed Jerome Powell và công khai yêu cầu hạ mạnh lãi suất làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới. Trong mắt nhà đầu tư, rủi ro chính trị đang lấn át các yếu tố kinh tế truyền thống.

Trong bối cảnh đó, dòng vốn quốc tế có xu hướng rút khỏi tài sản định giá bằng đồng USD để tìm đến những kênh được xem là an toàn hơn. Đồng yen Nhật Bản (JPY) phục hồi mạnh, trong khi đồng euro trở thành điểm đến thay thế của nhiều quỹ đầu tư.

Đáng chú ý, thị trường từng xôn xao khi chi nhánh Fed tại New York thăm dò khả năng can thiệp trên cặp tỷ giá USD/JPY, một động thái hiếm hoi cho thấy mức độ căng thẳng trên thị trường tiền tệ.

Xu hướng né tránh rủi ro thể hiện rõ nhất trên thị trường kim loại quý. Giá vàng đã vượt mốc lịch sử 5.100 USD/ounce trước khi ổn định nhẹ, còn giá bạc tăng hơn 8% chỉ trong thời gian ngắn, tiến sát kỷ lục mọi thời đại. Đây là tín hiệu cho thấy giới đầu tư đang ưu tiên bảo toàn giá trị tài sản hơn là tìm kiếm lợi suất.

Sự suy yếu của đồng USD không chỉ là một biến động tỷ giá thông thường, mà đang đặt ra câu hỏi lớn về vai trò truyền thống của đồng tiền này như một “nơi trú ẩn an toàn” của thế giới. T

rong môi trường địa chính trị và kinh tế đầy biến động, euro, yen và đặc biệt là vàng đang nổi lên như những lựa chọn thay thế, phản ánh sự dịch chuyển sâu sắc trong tâm lý thị trường toàn cầu./.

