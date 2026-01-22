Ngân hàng tiếp tục công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận tăng 3 con số

Tiếp theo một số tổ chức tín dụng đã công bố kết quả kinh doanh ấn tượng, ngân hàng thương mại cổ phần LPBank, PGBank cho biết lợi nhuận trước thuế khả quan, đặc biệt là trong quý 4 PGBank tăng trưởng ấn tượng với 3 con số.

Theo đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển (PGBank, mã PGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 272 tỷ đồng, tăng 255,5% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế cả năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ở mức 768 tỷ đồng, tăng 81%.

Tổng thu nhập hoạt động lũy kế năm 2025 đạt khoảng 2.538 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần đạt 1.971 tỷ đồng, tiếp tục là nguồn thu chủ đạo. Các mảng ngoài lãi ghi nhận đóng góp tích cực, bao gồm lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 132,7 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối đạt 93,5 tỷ đồng, mua bán chứng khoán đầu tư đạt 61,8 tỷ đồng và hoạt động khác đạt 277,7 tỷ đồng, nổi bật là kết quả thu hồi các khoản nợ đã xử lý rủi ro trong quý 4.

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của PGBank đạt 88.882 tỷ đồng, tăng khoảng 21,7% so với cuối năm 2024. Cùng với sự mở rộng quy mô tài sản, ngân hàng tiếp tục duy trì tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, với dư nợ tín dụng đạt 47.165 tỷ đồng, tăng khoảng 13,6% phù hợp với định hướng ưu tiên chất lượng và an toàn.

Tiền gửi khách hàng đạt 48.460 tỷ đồng, tăng khoảng 11,9%, phản ánh sự cải thiện về huy động vốn và niềm tin của khách hàng đối với hoạt động của PGBank. Tỷ lệ cho vay khách hàng trên huy động khách hàng thị trường 1 là 94,8% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 21,28%, trong khi tỷ lệ bình quân chung của toàn ngành lần lượt là 109,68% và 28,32%, phản ánh định hướng quản lý thanh khoản chặt chẽ của PGBank.

Đồng thời, ngân hàng tiếp tục trích lập dự phòng rủi ro ở mức thận trọng, ưu tiên an toàn hệ thống và chất lượng tài sản, tạo nền tảng ổn định cho tăng trưởng trong các năm tiếp theo. Tỷ lệ nợ xấu thị trường 1.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, vốn điều lệ của PGBank được nâng lên 5.500 tỷ đồng, đưa vốn chủ sở hữu đạt 6.579 tỷ đồng, góp phần củng cố năng lực tài chính và tăng cường bộ đệm an toàn cho hoạt động ngân hàng.

Tiếp đến là Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát (LPBank, mã LPB) đạt lợi nhuận trước thuế 14.269 tỷ đồng, mức cao nhất từ khi thành lập đến nay, nhờ chiến lược tập trung bán lẻ, kiểm soát rủi ro.

Trong năm 2025, ngân hàng ghi nhận tổng tài sản đạt 605.585 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Quy mô huy động vốn đạt hơn 401.680 tỷ đồng, tạo bệ đỡ tài chính cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

LPBank đạt lợi nhuận trước thuế 14.269 tỷ đồng, mức cao nhất từ khi thành lập đến nay. (Ảnh: Vietnam+)

Điểm nhấn trong bức tranh tài chính của LPBank trong năm qua nằm ở màn "nước rút" trong quý 4/2025 với lãi trước thuế 4.657 tỷ đồng, tăng 35% so với quý 3 và tăng gần 40% so với cùng kỳ. Kết quả trên giúp lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 14.269 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng, tăng 17% so với 2024.

Song hành với tăng trưởng quy mô, các chỉ số hiệu quả sinh lời của LPBank duy trì trong nhóm dẫn đầu toàn ngành. Tính chung cả 2025, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,2%, thể hiện hiệu quả sử dụng vốn và năng lực tạo giá trị cho cổ đông. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,05%, thể hiện sự cân bằng giữa tăng trưởng và chất lượng.

Trong bối cảnh lãi suất có nhiều biến động, LPBank cải thiện biên lãi ròng trong quý cuối năm với NIM đạt 3,6%, tăng 0,3% so với quý 3. Kết quả đến từ việc điều chỉnh cơ cấu danh mục cho vay và kiểm soát chi phí vốn.

Năm 2025, thu nhập ngoài lãi (TOI) chiếm 27% tổng thu nhập hoạt động, tỷ trọng này tăng so với mức 22% của năm 2024. Sự cải thiện giúp ngân hàng giảm phụ thuộc vào tín dụng và nâng cao tính bền vững của lợi nhuận. Động lực tăng trưởng đến từ thu hồi nợ ngoại bảng, tăng 151%, cùng hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán, tăng 54%./.

