Bốn ngân hàng thu xếp 30.000 tỷ đồng cho vay hợp vốn Dự án LNG Quảng Trạch II

Bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm: Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank đã ký kết hợp đồng cho vay Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vào chiều tối ngày 16/1 tại Hà Nội. Trong dự án này Vietcombank giữ vai trò ngân hàng đầu mối thu xếp vốn.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Quảng Trạch II có công suất 1.500 MW với 2 tổ máy, mỗi tổ 750 MW, áp dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp, được xây dựng tại Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Dự án được giao EVN làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 52.490 tỷ đồng, trong đó 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại. Dự án được chia làm 2 Dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện, có tổng mức đầu tư là: 40.123,455 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 gồm kho, cảng LNG, có tổng mức đầu tư dự kiến 11.800 tỷ đồng.

Tổng số tiền vay cho Dự án thành phần 1 của Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II (Dự án thành phần 1) là 29.568 tỷ đồng, Vietcombank là ngân hàng đầu mối thu xếp vốn. Agribank, BIDV và VietinBank phối hợp thu xếp nguồn vốn.

Theo EVN, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II được đầu tư và xây dựng với mục tiêu cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an toàn cung cấp điện cho hệ thống, đáp ứng yêu cầu theo Quy hoạch điện VIII, nhằm giảm thiểu phát thải các chất độc hại, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Công trình dự kiến vận hành thương mại trong giai đoạn 2028-2029 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2030. Nguồn vốn tín dụng được liên danh 4 ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu thu xếp kịp thời chính là động lực quan trọng giúp Dự án hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo lễ ký kết, ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chia sẻ, trong không khí toàn Đảng, toàn dân thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lễ ký kết hợp đồng cho vay dự án thành phần 1 - Nhà máy điện thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II - một công trình trọng điểm quốc gia thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trạch - Trung tâm nhiệt điện lớn của cả nước, là một dấu mốc khẳng định tinh thần hành động.

"Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, trong đó trực tiếp là Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện tốt nhất cho dự án trọng điểm quốc gia này,” Phó Thống đốc nhấn mạnh./.