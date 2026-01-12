Không tằn tiện, không phung phí: Cách người tiêu dùng chi tiền năm 2026

Sau nhiều năm biến động bởi dịch bệnh, lạm phát và những bất ổn kinh tế-xã hội, hành vi tiêu dùng của con người đang bước sang một giai đoạn mới.

Người tiêu dùng không còn chạy theo mua sắm bốc đồng, nhưng cũng không co cụm, tằn tiện đến mức đánh đổi chất lượng sống.

Năm 2026 được dự đoán sẽ đánh dấu sự lên ngôi của tiêu dùng cân bằng - nơi mỗi quyết định chi tiền đều được cân nhắc giữa giá trị sử dụng, cảm xúc cá nhân và lợi ích lâu dài.

Dưới đây là những xu hướng tiêu dùng nổi bật được dự báo sẽ định hình năm 2026.

Tiêu dùng “đủ dùng” và có tính toán

Xu hướng nổi bật nhất trong năm 2026 là người tiêu dùng hướng đến triết lý chi tiêu vừa đủ, thay vì mua sắm quá đà hoặc thắt chặt cực đoan.

Sau khi trải qua giai đoạn thắt lưng buộc bụng, nhiều người nhận ra rằng tiết kiệm không đồng nghĩa với cắt bỏ mọi nhu cầu, mà là chi tiêu thông minh và có kế hoạch.

Người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền cho những thứ thực sự cần thiết, mang lại giá trị sử dụng lâu dài, nhưng sẽ cân nhắc kỹ trước các khoản chi mang tính bốc đồng. “Đáng tiền” trở thành tiêu chí quan trọng hơn “rẻ." Điều này khiến các sản phẩm bền bỉ, đa năng và có tuổi thọ cao ngày càng được ưa chuộng.

Sức khỏe trở thành ưu tiên dài hạn

Năm 2026, chăm sóc sức khỏe không còn là xu hướng nhất thời mà trở thành khoản đầu tư nghiêm túc. Người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu cho thực phẩm lành mạnh, sản phẩm chăm sóc cá nhân an toàn, các dịch vụ cải thiện thể chất và tinh thần, miễn là họ thấy được hiệu quả thực tế.

Khác với trước đây, người tiêu dùng không dễ bị thuyết phục bởi những lời quảng cáo mơ hồ. Họ quan tâm đến nguồn gốc, thành phần, cơ sở khoa học và tính minh bạch của sản phẩm. Họ sẽ tập trung vào việc “sống khỏe bền vững” thay vì chỉ chạy theo trào lưu.

Tiêu dùng mang lại cảm giác an tâm và thoải mái

Trong bối cảnh áp lực cuộc sống ngày càng lớn, người tiêu dùng có xu hướng tìm đến những sản phẩm và dịch vụ mang lại sự an tâm, nhẹ nhàng và dễ chịu. Điều này thể hiện ở việc ưu tiên các thương hiệu có thông điệp tích cực, gần gũi, ít phô trương và chú trọng trải nghiệm người dùng.

Không gian sống, thực phẩm, thời trang hay dịch vụ đều được lựa chọn dựa trên cảm giác thoải mái mà chúng mang lại. Những sản phẩm đơn giản, dễ sử dụng, ít rủi ro và giúp giảm căng thẳng tinh thần sẽ có nhiều cơ hội “lên ngôi” trong năm 2026.

Cá nhân hóa và đề cao giá trị chân thực

Người tiêu dùng năm 2026 không còn muốn hòa tan vào số đông. Họ tìm kiếm các sản phẩm và thương hiệu phản ánh cá tính, lối sống và giá trị riêng. Cá nhân hóa không chỉ dừng ở việc lựa chọn màu sắc hay kích cỡ, mà còn thể hiện ở cách sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thói quen và bản sắc của từng người.

Bên cạnh đó, sự chân thực trở thành yếu tố then chốt. Người tiêu dùng ngày càng cảnh giác với những hình ảnh hoàn hảo, lời quảng cáo cường điệu. Họ tin tưởng các thương hiệu minh bạch, nhất quán và dám thể hiện con người thật của mình. Niềm tin được xây dựng từ sự trung thực, chứ không phải chiêu trò marketing.

Tiêu dùng bền vững nhưng không cực đoan

Ý thức bảo vệ môi trường tiếp tục là một xu hướng quan trọng trong năm 2026, song người tiêu dùng tiếp cận vấn đề này một cách thực tế hơn. Họ quan tâm đến sản phẩm thân thiện môi trường, có nguồn gốc rõ ràng, nhưng không sẵn sàng hy sinh hoàn toàn tiện ích hoặc chi trả mức giá quá cao chỉ vì nhãn “xanh."

Tiêu dùng bền vững trong năm 2026 là sự cân bằng giữa trách nhiệm môi trường và nhu cầu cá nhân. Các thương hiệu biết cách kết hợp yếu tố xanh với giá trị sử dụng thực tế sẽ chiếm được lòng tin của người tiêu dùng.

Thực phẩm “ăn đúng, ăn đủ, ăn lành”

Xu hướng tiêu dùng thực phẩm năm 2026 tập trung vào sự đơn giản và lành mạnh. Người tiêu dùng ưu tiên thực phẩm ít chế biến, giàu dinh dưỡng, rõ ràng về thành phần và nguồn gốc. Khái niệm “ăn để sống khỏe” được đặt lên trên “ăn theo trào lưu."

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng chú trọng hơn đến việc cân bằng dinh dưỡng, thay vì kiêng khem cực đoan. Ăn uống lành mạnh nhưng vẫn phù hợp với nhịp sống và sở thích cá nhân là lựa chọn phổ biến.

Tiết kiệm thời gian và tối ưu cuộc sống

Cuộc sống bận rộn khiến người tiêu dùng ngày càng đánh giá cao những sản phẩm và dịch vụ giúp tiết kiệm thời gian, giảm bớt gánh nặng tinh thần. Các giải pháp tiện lợi, tự động hóa, dịch vụ trọn gói và công nghệ hỗ trợ đời sống cá nhân sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong năm 2026.

Tuy nhiên, tiết kiệm thời gian không còn đơn thuần là làm mọi thứ nhanh hơn, mà là giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, ít áp lực và có nhiều thời gian chất lượng hơn cho bản thân và gia đình./.

