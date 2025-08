Người dân "mạnh tay" chi tiêu gần 4 triệu tỷ đồng trong 7 tháng qua

Ngày 6/8, báo cáo từ Cục Thống kê cho thấy thị trường nội địa Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong bảy tháng đạt 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các ngành dịch vụ như lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt mức tăng trưởng vượt trội, thể hiện sự phục hồi và phát triển của các hoạt động thương mại, du lịch.

Riêng trong tháng Bảy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 576,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Phân tích theo nhóm ngành, doanh thu nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, hàng may mặc tăng 7,9%, đồ dùng-dụng cụ-trang thiết bị gia đình tăng 7,1%. Đặc biệt, nhóm dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 16,3% và du lịch lữ hành tăng 12,6%, điều này cho thấy sức mua và nhu cầu tiêu dùng, trải nghiệm rất tích cực.

Tính chung bảy tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.993,4 nghìn tỷ đồng, thể hiện rõ nét sự tăng trưởng bền vững của thị trường nội địa. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.049,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,4% tổng mức và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm hàng có mức tăng trưởng cao bao gồm lương thực, thực phẩm và vật phẩm văn hóa, giáo dục (cùng tăng 9,4%), may mặc tăng 6,4%, đồ dùng-dụng cụ-trang thiết bị gia đình tăng 5,5%. Trên bình diện đó, nhiều địa phương có doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng trưởng tốt như Đà Nẵng (tăng 9,1%), Hải Phòng (tăng 8,4%), Thành phố Hồ Chí Minh (tăng 8,2%), Hà Nội (tăng 8,0%) và Cần Thơ (tăng 7,8%).

Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 481,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng mức và tăng 15,0% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành là điểm sáng nhất với ước đạt 52,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng tới 20,0% so với cùng kỳ năm trước. Điều này phản ánh hiệu quả của các chính sách kích cầu du lịch và sự tin tưởng của du khách. Cùng với đó, doanh thu dịch vụ khác ước đạt 409,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng mức và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự đa dạng của các loại hình dịch vụ đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung./.

