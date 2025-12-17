Lượng tài sản của các hộ gia đình Nhật Bản lập mức kỷ lục mới

Theo hãng tin Kyodo, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ngày 17/12 cho biết tổng giá trị tài sản tài chính do các hộ gia đình tại Nhật Bản nắm giữ đã tăng lên 2.286 nghìn tỷ yen (khoảng 15.000 tỷ USD) vào cuối tháng 9 vừa qua, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước và lập mức cao kỷ lục mới, chủ yếu nhờ giá cổ phiếu tăng.

Xét theo cơ cấu tài sản, các hộ gia đình Nhật Bản nắm giữ 317.000 tỷ yen cổ phiếu (tăng 19,3%) và 153.000 tỷ yen chứng chỉ quỹ đầu tư (tăng 21,1%).

Trong khi đó, tiền mặt và tiền gửi chỉ tăng nhẹ 0,5%, đạt 1.122 nghìn tỷ yen và chiếm 49,1% tổng tài sản tài chính. Tỷ trọng này giảm xuống dưới ngưỡng 50% lần đầu tiên trong vòng 18 năm, phản ánh xu hướng chuyển dịch từ tiết kiệm sang đầu tư trong bối cảnh chương trình miễn thuế dành cho nhà đầu tư cá nhân (NISA) được mở rộng.

Số liệu sơ bộ về dòng tiền trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 do BOJ công bố cũng cho thấy đến cuối tháng 9, ngân hàng trung ương này nắm giữ 50% lượng trái phiếu chính phủ đang lưu hành, với giá trị tương đương 522.000 tỷ yen./.

Giá trị tài sản của người giàu nhất thế giới lần đầu tiên vượt 600 tỷ USD Theo xếp hạng Bloomberg Billionaires Index, Elon Musk - người giàu nhất thế giới sở hữu khối tài sản gần 638 tỷ USD, sau khi SpaceX đạt mức định giá khoảng 800 tỷ USD trong đợt bán cổ phần nội bộ.