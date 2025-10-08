Kinh tế
Hé lộ quốc gia có nhiều tỷ phú nhất châu Âu

Tổng tài sản của giới siêu giàu tại quốc gia này đạt gần 787 tỷ USD – minh chứng cho sự chênh lệch ngày càng lớn trong phân bổ tài sản trên toàn lục địa.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

(Vietnam+)
