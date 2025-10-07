Chính phủ Mỹ đối mặt nguy cơ tê liệt kéo dài vì bất đồng ngân sách

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Chính phủ Mỹ đóng cửa sang tuần thứ hai, nguy cơ kéo dài nhiều tuần

Các nhà hàng ở Hong Kong (Trung Quốc) tăng mạnh doanh thu dịp Tết Trung thu

Biến động chính trường chi phối các thị trường tài chính Pháp

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu