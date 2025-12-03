LPBank trình phương án mở room ngoại lên 30% tại Đại hội cổ đông bất thường

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, dự kiến diễn ra tại Ninh Bình. Đại hội lần này sẽ xem xét và biểu quyết hai nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến định hướng phát triển trong thời gian tới.

Một trong những nội dung trọng tâm được LPBank trình cổ đông là chủ trương điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 5% lên 30%. Theo LPBank, việc mở “room” ngoại nằm trong định hướng chủ động hội nhập, nhằm thu hút các nguồn lực chất lượng cao để hỗ trợ chiến lược phát triển trung - dài hạn của ngân hàng.

Động thái này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực như tăng cường năng lực tài chính; nâng cao minh bạch, chuẩn hóa quản trị; tạo sức hấp dẫn mạnh mẽ hơn cho cổ phiếu LPB; hỗ trợ chiến lược chuyển đổi số; mở rộng mạng lưới và tạo nền tảng thu hút nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Hội đồng quản trị cũng kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để ngân hàng chủ động tìm kiếm, làm việc với với nhà đầu tư chiến lược hoặc nghiên cứu tỷ lệ phân bổ phù hợp, từ đó xây dựng phương án tối ưu trình cổ đông tại kỳ họp tới.

Nội dung quan trọng thứ hai được LPBank công bố là điều chỉnh, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị, nhằm bảo đảm sự đồng bộ với các quy định của Ngân hàng Nhà nước, Luật Doanh nghiệp và phù hợp thực tiễn vận hành.

Việc công bố các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thể hiện quyết tâm của LPBank trong việc nâng tầm năng lực quản trị, mở rộng không gian phát triển và đón đầu xu hướng hội nhập của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính gần nhất, sau 9 tháng năm 2025, lợi nhuận trước thuế lũy kế của LPBank đã đạt mức cao nhất với 9.612 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024. Động lực chính đến từ quý 3 khi lợi nhuận trước thuế đạt 3.448 tỷ đồng, tăng 15,3% so với quý 2./.

Gỡ khó nguồn vốn để tối ưu chi phí: LPBank đồng hành cùng doanh nghiệp bứt phá LPBank hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh, tiết kiệm chi phí và thúc đẩy phát triển bền vững qua các gói tài chính linh hoạt và ưu đãi đặc biệt.