LPBank nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Doanh nghiệp

Ngày 30/8/2025, tại trụ sở Chính phủ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát (LPBank) đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp toàn quốc với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước.”

Đại diện LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tham dự và đón nhận bằng khen, ghi nhận những thành tựu nổi bật của ngân hàng trong công tác an sinh xã hội, tích cực đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính đã nhấn mạnh mối liên kết chặt chẽ giữa sự thịnh vượng của doanh nghiệp với sự phát triển của đất nước, nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau".

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho LPBank không chỉ là sự ghi nhận một thành tích riêng lẻ, mà còn khẳng định những nỗ lực của ngân hàng đã hòa cùng dòng chảy vĩ đại của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, cùng nhau giải quyết những "bài toán lớn ở tầm quốc gia."

Kinh doanh gắn liền trách nhiệm xã hội

Có thể nói, việc LPBank được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen không chỉ là phần thưởng cao quý ghi nhận những nỗ lực đóng góp của ngân hàng trong nhiều năm qua, mà còn là sự thể hiện rõ nét cho triết lý phát triển bền vững mà LPBank kiên định theo đuổi: Gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh.

Trên suốt chặng đường phát triển, LPBank luôn dành nguồn lực lớn cho công tác xã hội, coi đây là nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và nhân dân trong kiến tạo thịnh vượng chung. Ngân hàng không chỉ tập trung vào các hỗ trợ trực tiếp, mà còn đầu tư dài hạn vào 5 trụ cột chiến lược: Giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - thể thao, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển các địa phương nghèo - những lĩnh vực then chốt tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của quốc gia.

LPBank vinh dự được đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Chỉ trong những năm gần đây, ngân hàng đã đóng góp hơn 3.566 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội - cộng đồng, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm. Điển hình là ngân hàng đã đóng góp 150 tỷ đồng cho phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát, trong đó 100 tỷ đồng hỗ trợ Đắk Lắk và Hà Giang, 50 tỷ đồng hỗ trợ Thái Nguyên, giúp dựng xây khoảng 2.500 căn nhà kiên cố; xây dựng hơn 280 trường học đạt chuẩn quốc gia, sáng lập 15 Quỹ Khuyến học - khuyến tài; hỗ trợ xây dựng Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ; đồng hành cùng các giải thể thao lớn…

Những nỗ lực bền bỉ của LPBank trong hơn 17 năm xây dựng và phát triển đã đưa ngân hàng trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam giành giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á, hạng mục Green Leadership (lãnh đạo xanh) đồng thời, ngân hàng cũng được công nhận trong tốp 10 ngân hàng – ESG Việt Nam Xanh 2025.

Với những đóng góp thiết thực, LPBank không chỉ khẳng định vị thế của một ngân hàng thương mại năng động mà còn là một doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước trên con đường phát triển bền vững, nhân văn và thịnh vượng./.

