Chủ tịch Meey Group lọt Top 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Meey Group, đã chính thức được vinh danh trong Top 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 tại Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân Trẻ Việt Nam 2025.

Danh hiệu này ghi nhận những đóng góp xuất sắc của ông Chung trong việc tiên phong chuyển đổi số ngành bất động sản và khẳng định vị thế của công nghệ Việt trên bản đồ quốc tế.​​

Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân Trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 diễn ra vào ngày 26-27/11 tại Hà Nội, là một trong những sự kiện đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII.

Qua quá trình chọn lọc nghiêm ngặt với hơn 300 ứng viên đăng ký và 137 hồ sơ từ 25 tỉnh thành được đề cử, Top 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu đã lộ diện sau các vòng bình chọn kín, trong đó có ông Hoàng Mai Chung.​​

Doanh nghiệp của Top 100 doanh nhân trẻ đoạt Giải thưởng năm 2025 có tổng tài sản gần 3 triệu tỷ đồng, tạo ra doanh thu trên 310.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 42.000 tỷ đồng, nộp ngân sách năm 2024 gần 21.000 tỷ đồng, tổng số lao động gần 60.000 người.

Riêng các doanh nghiệp của 10 doanh nhân Sao Đỏ 2025 có tổng tài sản trên 2,8 triệu tỷ đồng, tạo ra doanh thu năm 2024 trên 214.000 tỷ đồng, lợi nhuận trên 30.000 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 14.000 tỷ đồng, tổng số lao động trên 19.000 người.

Phát biểu về giải thưởng, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam, nhấn mạnh: "Giải thưởng không chỉ vinh danh những doanh nhân trẻ có thành tích xuất sắc trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, mà quan trọng hơn, còn là sự ghi nhận những nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi và những đóng góp trí tuệ, công sức của họ vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội đất nước."

Ông Đặng Hồng Anh cũng khẳng định các doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025 được lựa chọn, bên cạnh việc giỏi điều hành, phát triển kinh tế, họ còn phải là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận mới.​​

Top 100 Doanh nhân trẻ đoạt Giải thưởng năm 2025 được ghi nhận bởi sự nỗ lực, đóng góp trí tuệ, công sức của họ vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Tại lễ trao giải, ông Hoàng Mai Chung chia sẻ: “Đây là một vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề hơn đối với tôi. Tôi nhận danh hiệu này ngoài tư cách cá nhân, còn đại diện cho các cộng sự, nhân viên tại Meey Group - những người đã cùng tôi vượt qua nhiều thử thách để xây dựng một nền tảng công nghệ bất động sản hiện đại.”

“Khi nhìn lại hành trình từ những ngày đầu khởi nghiệp đến nay, tôi nhận ra rằng thành công không bao giờ đến từ một cá nhân đơn lẻ. Nó là kết quả của sự đồng lòng, của niềm tin vào tầm nhìn chung, và của sự kiên trì không ngừng nghỉ. Giải thưởng này là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghệ bất động sản Việt Nam,” vị chủ tịch Meey Group trải lòng.

Trong những chia sẻ trước đó, ông Hoàng Mai Chung từng khẳng định: "Dư địa phát triển của Proptech còn rất nhiều bởi thị trường bất động sản có giá trị cao, luôn tăng trưởng và còn rất nhiều cơ hội."

Với triết lý kinh doanh "Born in Vietnam, Build for the World," ông Chung đã xây dựng một hệ sinh thái công nghệ vững mạnh trong nước và tiến tới hiện thực hóa giấc mơ đưa thương hiệu PropTech Việt lên bản đồ thế giới.​

Ông Chung cũng nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong việc tự động hóa từng điểm chạm trong chuỗi hoạt động bất động sản, từ đó tăng tính thanh khoản và góp phần thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, bền vững hơn.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và gần 10 năm trong ngành bất động sản, ông đang dẫn dắt Meey Group trở thành doanh nghiệp Proptech hàng đầu Việt Nam với 26 sản phẩm công nghệ bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị của bất động sản.​

Kể từ khi thành lập tháng 8/2019 với vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng, Meey Group dưới sự chèo lái của ông Hoàng Mai Chung đã có hành trình phát triển ấn tượng. Công ty đã khẳng định được vị thế tiên phong chuyển đổi số trong nước, cùng với đó là việc tích cực mở rộng kết nối quốc tế, tham dự các diễn đàn đầu tư tại Singapore và làm việc với nhiều tổ chức tài chính quốc tế như Google, BNY Mellon để giới thiệu hệ sinh thái Proptech và định hướng hợp tác phát triển công nghệ xuyên biên giới.​ Giải thưởng Sao Đỏ là giải thưởng cao quý do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức 3 năm/lần. Trải qua gần ba thập kỷ với 12 lần tổ chức kể từ năm 1999, giải thưởng đã vinh danh gần 500 doanh nhân trẻ tiêu biểu trên toàn quốc