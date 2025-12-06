Vietnam Happy Fest 2025: 80 cặp đôi bước vào nghi thức cưới đặc biệt

Kỷ niệm 80 năm độc lập, lễ cưới của 80 cặp đôi tại Vietnam Happy Fest 2025 trở thành biểu tượng giàu cảm xúc, tôn vinh hạnh phúc và những hành trình yêu thương trong hòa bình.

“Chúng ta hãy sống thật hạnh phúc để những hy sinh của thế hệ đi trước không bao giờ trở nên lãng phí” - là tinh thần dẫn dắt không gian lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi sáng 6/12 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, trong khuôn khổ Vietnam Happy Fest 2025, nơi thông điệp hạnh phúc của một Việt Nam 80 năm độc lập được lan tỏa.

Hoạt động “Hơn cả yêu - 80 cặp đôi có câu chuyện hạnh phúc” trở thành điểm nhấn xúc động nhất của ngày hội. 80 cặp đôi đại diện cho 80 hành trình yêu thương bước vào nghi thức cưới đặc biệt - biểu tượng cho hạnh phúc được nuôi dưỡng trong hòa bình. Nhiều đôi vợ chồng trẻ như sống lại khoảnh khắc cưới đầu tiên. Có những cặp gắn bó hơn bốn thập kỷ vẫn nắm tay nhau đầy trọn vẹn. Có đôi mừng 10 năm hôn nhân, có đôi xem sự kiện như món quà trong năm kỷ niệm 80 năm độc lập dân tộc.

Phần trình diễn của ca sĩ Erik với ca khúc “Dù cho tận thế” mở màn cho giây phút 80 cặp đôi tiến lên sân khấu, tiếp nối bởi “Ngày đầu tiên” vang lên từ một cặp đôi trẻ, dưới sự kết nối của MC Quyền Linh khiến không gian sự kiện trở nên bừng sáng. Dưới sự kết nối của MC Quyền Linh, nghi thức diễn ra trang trọng và ấm áp.

Mỗi câu chuyện ở đây như một bông hoa rực rỡ, cùng nhau dệt nên “vườn hoa Hạnh phúc” của Việt Nam - nơi hạnh phúc cá nhân hòa vào hạnh phúc chung của dân tộc./.