Đề xuất điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích Óc Eo-Ba Thê lên hơn 1.480ha

Ngày 5/12, Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang phối hợp các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát thực địa để xác định vị trí khoanh vùng bảo vệ di tích nhằm đảm bảo các yêu cầu trong quản lý, bảo vệ Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê theo quy chuẩn Công ước 1972 của UNESCO.

Hoạt động giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang bổ sung dữ liệu, hoàn chỉnh phương án, đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Buổi khảo sát có sự tham dự của đại diện các sở, ban ngành tỉnh An Giang; lực lượng quân sự, công an; Ủy ban Nhân dân xã Óc Eo, Mỹ Thuận (tỉnh An Giang); cùng Viện Bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - đơn vị chủ trì Gói thầu số 3 “Lập hồ sơ đề cử và kế hoạch quản lý Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê tỉnh An Giang trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.”

Đại diện các sở, ngành tỉnh An Giang và đơn vị liên quan kiểm tra ranh giới thực tế, xác định tọa độ và rà soát các khu vực nằm trong phạm vi khoanh vùng bảo vệ theo tiêu chí của Công ước 1972 về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Sau khi trực tiếp khảo sát thực địa, các đơn vị đã kiểm tra ranh giới thực tế, xác định tọa độ và rà soát các khu vực nằm trong phạm vi khoanh vùng bảo vệ theo tiêu chí của Công ước 1972 về Bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Toàn bộ thông tin được cập nhật ngay trên bản đồ phương án khoanh vùng để hoàn thiện sau khảo sát.

Ông Nguyễn Văn Nhiên, Giám đốc Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang cho biết, đến nay, Ban Quản lý đã tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan nhằm hoàn thiện phương án khoanh vùng bảo vệ di tích. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cung cấp bản đồ hành chính tỉnh mới và dữ liệu hiện trạng sử dụng đất; đồng thời thống nhất phương án khoanh vùng và đề nghị tiếp tục lấy ý kiến bổ sung từ các ngành văn hóa, du lịch, xây dựng, giáo dục, tài chính và chính quyền địa phương.

Đáng lưu ý, từ kết quả khảo sát thực địa, đại diện Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho rằng, sau khi hợp nhất các cụm di tích Óc Eo-Ba Thê và Giồng Xoài, quy mô khoanh vùng bảo vệ di tích cần được điều chỉnh rộng hơn, với tổng diện tích trên 1.484 ha, tăng gần 1.194 ha so với 433,2 ha theo Quyết định số 115/QĐTTg ngày 23/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

"Diện tích khoanh vùng bảo vệ di tích Óc Eo-Ba Thê mở rộng (1.194ha) nằm trên nhiều loại đất theo quy hoạch, nên cần tiếp tục rà soát để bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung và các quy định hiện hành trước khi trình Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận" - đại diện Sở Xây dựng tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Kết thúc khảo sát, các đơn vị đã họp thống nhất các nội dung và tiến hành ký xác nhận trên bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích. Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo sẽ tiếp tục phối hợp Viện Bảo tồn di tích bổ sung dữ liệu, hoàn chỉnh phương án, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ đề cử trình UNESCO trong thời gian sớm nhất.

Di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê nằm trên địa bàn xã Óc Eo, tỉnh An Giang, có tổng diện tích quy hoạch bảo tồn khoảng 433,1 ha, trong đó diện tích khu vực sườn và chân núi Ba Thê (khu A) gần 144 ha, cánh đồng Óc Eo (khu B) trên 289 ha.

Đây là dấu tích quan trọng của nền văn minh Óc Eo, từng phát triển rực rỡ ở vùng Nam Bộ từ thế kỷ I đến thế kỷ VII; một trong những trung tâm giao thương lớn của vương quốc Phù Nam xưa, với hệ thống kênh rạch, kiến trúc, di vật khảo cổ phản ánh trình độ phát triển cao về kinh tế, văn hóa và tín ngưỡng.Toàn tỉnh An Giang hiện có hơn 80 di tích văn hóa Óc Eo.

Trong đó, Di tích Óc Eo-Ba Thê được xác định có vị trí quan trọng, từng là một đô thị, cảng thị, một trung tâm kinh tế-văn hóa lớn của vương quốc Phù Nam xưa. Năm 2012, Di tích Óc Eo-Ba Thê được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt.

Ngày 18/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất chủ trương gửi báo cáo tóm tắt hồ sơ Di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê đề nghị UNESCO đưa vào danh sách dự kiến lập hồ sơ Di sản thế giới.

Theo Giám đốc Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên, báo cáo tóm tắt của hồ sơ đề cử di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê là Di sản văn hóa thế giới giai đoạn 1 được hoàn thành vào ngày 1/4/2022. Hiện UNESCO đã thống nhất đưa Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê vào Danh sách dự kiến, lập hồ sơ đề cử Di sản văn hóa thế giới.

Hiện nay, tỉnh An Giang đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, bổ sung tư liệu và phấn đấu chính thức nộp hồ sơ đề cử Óc Eo-Ba Thê đến UNESCO trước ngày 25/1/2026; đồng thời, chuẩn bị cơ sở vật chất, chỉnh trang di tích, chuẩn bị đón đoàn chuyên gia UNESCO sang khảo sát thực địa trong năm 2026.

Dự kiến năm 2027, Việt Nam sẽ cử đoàn công tác bảo vệ hồ sơ tại UNESCO và tham dự Kỳ họp thứ 49 của Ủy ban Di sản thế giới. Đây được xem là bước đi quan trọng trong hành trình đưa Di tích Óc Eo-Ba Thê vươn tầm thế giới, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa vùng đất, con người tỉnh An Giang và Việt Nam./.

Đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê là Di sản Văn hóa thế giới UBND tỉnh An Giang chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung Hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê theo quy định của Công ước 1972 về Bảo tồn Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới của UNESCO.