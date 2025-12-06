TP Hồ Chí Minh: Lan tỏa hình ảnh đặc trưng của 168 phường, xã và đặc khu

Thành phố đang bước vào những ngày cuối năm với mùa lễ hội rực rỡ trên từng góc phố, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đa dạng chương trình kết nối chính quyền, truyền thông, doanh nghiệp và khởi động hành trình phát triển du lịch đặc trưng.

Đặc biệt, hưởng ứng Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2025 diễn ra từ ngày 5-12/12, đồng loạt 168 phường, xã và đặc khu tại Thành phố phối hợp cùng cộng đồng doanh nghiệp tạo ra những điểm đến sống động màu sắc cho bức tranh du lịch đặc trưng tại từng địa phương.

Mùa lễ hội du lịch, ẩm thực, mua sắm

Nằm trong chuỗi các hoạt động quảng bá du lịch Phường Tân Định và du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025, ngày 6/12, Ủy ban Nhân dân Phường Tân Định phối hợp cùng Công ty Lữ hành Vietluxtour (Vietluxtour) công bố và chính thức mở bán sản phẩm du lịch đặc trưng “Trải nghiệm văn hóa - Dấu ấn Tân Định”.

Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển bộ sản phẩm “Việt Nam thời đại mới” của Vietluxtour, cũng như hiện thực hóa nỗ lực làm mới du lịch đô thị Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng chuyên sâu và bền vững.

UBND Phường Tân Định và Công ty Lữ hành Vietluxtour công bố sản phẩm tour mới. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Tân Định được xem như khoảng lặng bình yên giữa nhịp sống sôi động của đô thị, nơi lưu giữ những giá trị di sản, tín ngưỡng, kiến trúc và ẩm thực của thành phố đã tồn tại qua hàng thế kỷ.

Tour “Trải nghiệm văn hóa - Dấu ấn Tân Định”, không đơn thuần là một hành trình tham quan, mà được thiết kế như một “lát cắt” văn hóa tinh tế, với hành trình kéo dài nửa ngày (half-day tour).

Tham gia tour này, du khách trong và ngoài nước được trải nghiệm những điểm đến, gồm Nhà thờ Tân Định (Nhà thờ màu hồng); Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo; Chùa Ngọc Hoàng (Phước Hải Tự); Chợ Tân Định; Bánh xèo 46A Đinh Công Tráng (tinh hoa ẩm thực Michelin).

Ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Vietluxtour cho biết, sản phẩm “Trải nghiệm văn hóa - Dấu ấn Tân Định” không chỉ là một tour du lịch, mà là kể lại câu chuyện của Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh một cách sâu sắc.

Thông điệp cốt lõi sản phẩm là “Đi gần - để hiểu sâu. Đi một phường - để thấy cả một thành phố”.

Đặc biệt, để đảm bảo chất lượng dịch vụ cao cấp đúng với định vị thương hiệu, Vietluxtour cam kết vận hành tour “Trải nghiệm văn hóa - Dấu ấn Tân Định” theo 4 chuẩn mực: Trải nghiệm; an toàn và văn minh; bản sắc; bền vững.

Sản phẩm này được kỳ vọng sẽ thu hút đa dạng phân khúc khách hàng, từ du khách quốc tế muốn tìm kiếm một “Sài Gòn authentic”, du khách nội địa yêu thích văn hóa, cho đến chính những người dân thành phố muốn tìm lại những ký ức xưa cũ.

Trong khi đó, hòa cùng không khí rộn ràng của Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2025, Ủy ban Nhân dân Phường An Đông phối hợp cùng Phường Chợ Lớn và Phường Chợ Quán, tổ chức Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn - Food Story lần 3 năm 2025, từ ngày 5-7/12.

Với chủ đề “Hương sắc Ngũ vị,” Lễ hội năm nay quy tụ hơn 300 món ăn của hàng chục nhà hàng, quán ăn nổi tiếng, cùng các cơ sở kinh doanh đặc sản của ba phường.

Tại đây, du khách có thể thưởng thức những món Hoa trứ danh như vịt quay sốt mật ong, hủ tiếu sa tế Triều Châu, vịt tiềm thuốc bắc; hay những món bánh ngọt tinh tế của người Hoa như bánh hẹ, bánh củ cải, chè mè đen... và tìm hiểu câu chuyện văn hóa sau mỗi món ăn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Đông Nguyễn Xuân Thành cho biết, thông qua những sự kiện kích cầu du lịch, thương mại… địa phương kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách một hành trình trải nghiệm ẩm thực đa dạng, quy tụ nhiều món ngon đặc trưng của cộng đồng người Việt và người Hoa ở khu vực Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây cũng là dịp để các nhà hàng, quán ăn quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, góp phần định vị thương hiệu “Ăn ngon quận 5”, từ đó nâng tầm khu vực trở thành “Điểm đến ẩm thực và du lịch” của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Mô hình liên kết chính quyền và doanh nghiệp

Hợp tác với 168 phường, xã và đặc khu Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác truyền thông chiến lược được xem là hành động cụ thể hóa cam kết của cộng đồng doanh nghiệp du lịch-lữ hành, không chỉ phát triển kinh tế du lịch, mà còn để bảo tồn di sản, xây dựng môi trường du lịch văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Đây cũng là bước đi tiên phong nhằm gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố theo hướng xanh, bền vững và sáng tạo.

Đoàn du khách tham gia tour “Trải nghiệm văn hóa – Dấu ấn Tân Định” tại Phường Tân Định. (Ảnh: Mỹ Phương/ TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) chia sẻ: “Để vươn tầm thế giới, du lịch Việt Nam cần phải bắt nguồn từ sự kết nối sâu sắc và đồng hành bền chặt. Thông qua sự tham gia của đại diện 168 phường, xã và đặc khu tại Thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện tăng cường kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp - chính quyền - cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch theo định hướng bền vững, xanh và đổi mới sáng tạo.”

Ở góc độ địa phương, bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Tân Định cho hay xây dựng phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng là hoạt động quan trọng trong nỗ lực khai thác tiềm năng lợi thế địa phương, góp phần thúc đẩy du lịch thành ngành kinh tế trọng điểm của địa phương nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

Cụ thể, Phường Tân Định có những điểm đến có lợi thể khai thác hành trình đặc trưng riêng của địa phương và tour “Trải nghiệm văn hóa - Dấu ấn Tân Định” là sản phẩm được xây dựng phát triển theo hướng trải nghiệm, tương tác, khám phá lịch sử, văn hóa, ẩm thực.

Trong thời gian tới, Phường Tân định mong muốn nhận được hỗ trợ của sở ngành, phối hợp của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, nhằm giới thiệu thêm một số sản phẩm du lịch mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2025 khẳng định quyết tâm của Thành phố trong phục hồi mạnh mẽ ngành du lịch, giới thiệu một Thành phố Hồ Chí Minh mới, rộng mở hơn, trẻ trung hơn, kết nối hơn.

Thành phố mong muốn tạo ra một không gian trải nghiệm sống động, lan tỏa tinh thần lễ hội, kích cầu du lịch-thương mại-ẩm thực cuối năm.

Thành phố cũng hướng đến lựa chọn 168 đại diện địa phương trở thành những nhà sáng tạo nội dung về văn hóa-du lịch, giới thiệu giá trị văn hóa, điểm đến, sản phẩm đặc trưng và bản sắc của từng khu vực.

Ông Dũng đề nghị Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân 168 phường, xã và đặc khu tiếp tục hoàn thiện, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và tính chuyên nghiệp của dịch vụ.

Cùng với đó, các đơn vị tích cực triển khai Chương trình hợp tác truyền thông, quảng bá hình ảnh 168 phường, xã, đặc khu trên nền tảng số, tăng cường ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số giúp người dân và du khách tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện và trải nghiệm dịch vụ ngày càng tốt hơn./.

