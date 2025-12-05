Du lịch Việt Nam gây ấn tượng tại Lễ hội Sa mạc Sahara Quốc tế

Lễ hội Du lịch Sa mạc Sahara Quốc tế lần thứ 7 đã khai mạc ngày 4/12 tại tỉnh Timimoun của Algeria.

Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria phối hợp với 2 doanh nghiệp du lịch lớn của Việt Nam là Saigontourist và Vietravel mở gian giới thiệu các tour du lịch Việt Nam, thu hút sự quan tâm và chú ý lớn của du khách quốc tế.

Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria cho biết ngoài một số ấn phẩm giới thiệu các sản phẩm du lịch của Saigontourist và Vietravel, gian trưng bày của Việt Nam tại lễ hội còn có nhiều bức ảnh cỡ lớn chụp các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Hồ Hoàn Kiếm, Khu du lịch sinh thái Tràng An, Công viên Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Phố cổ Hội An, Thác Bản Giốc, ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải.

Ngoài ra, khi tới tham quan gian hàng của Việt Nam, du khách quốc tế còn có cơ hội thưởng thức càphê, mứt gừng và xem một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc.

Ông Nguyễn Trung Dũng - Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria - đã trực tiếp giới thiệu với du khách Algeria và quốc tế một số tour du lịch Việt Nam của Saigontourist và Vietravel, đồng thời tư vấn cho du khách các điểm đến nổi tiếng ở Việt Nam cũng như thủ tục xin thị thực nhập cảnh.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria, giới thiệu các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam với du khách. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Chia sẻ về dự định đến thăm Việt Nam, ông Abdullah - một công dân Algeria - cho biết ông yêu quý và trân trọng người dân Việt Nam bởi sự mạnh mẽ, kiên cường. Trong quá khứ, người Việt Nam đã anh dũng chiến đấu chống lại đế quốc, thực dân hùng mạnh.

Theo Bộ Du lịch và Thủ công nghiệp Algeria, lễ hội năm nay nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa đặc trưng của khu vực sa mạc Sahara. Lễ hội được đánh giá là một trong những sự kiện quốc tế quan trọng nhằm khẳng định sự quan tâm của Nhà nước Algeria đối với việc phát triển du lịch sa mạc Sahara, phù hợp với định hướng đổi mới mô hình kinh tế.

Sự kiện góp phần thúc đẩy đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng hợp tác và quảng bá sản phẩm du lịch đặc trưng của miền Nam Algeria.

Trong khuôn khổ lễ hội 3 ngày, Ban tổ chức tiến hành các cuộc hội thảo chuyên đề với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước; đồng thời tổ chức nhiều chương trình văn hóa-nghệ thuật đa dạng, gồm trình diễn nghệ thuật dân gian và nhiều loại hình âm nhạc truyền thống thể hiện di sản nghệ thuật của vùng Gourara. Không gian dành cho các nghệ nhân cũng được bố trí nhằm trưng bày và thương mại hóa sản phẩm thủ công của địa phương.

Lễ hội năm nay có sự tham gia của nhiều bộ, ngành Algeria như Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa-Nghệ thuật, Bộ Truyền thông, Bộ Môi trường, Bộ Kinh tế Tri thức và Khởi nghiệp…

Việc lựa chọn Timimoun - “thành phố với những lâu đài đỏ” - làm địa điểm tổ chức nhằm giới thiệu hình ảnh một miền Nam Algeria có tiềm năng thu hút du khách trong và ngoài nước rất lớn, nhờ sự đa dạng văn hóa, các ốc đảo tuyệt đẹp, nghề thủ công truyền thống và chiều sâu lịch sử của địa phương./.

