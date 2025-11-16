Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc 2025: Phát triển du lịch gắn với thương hiệu nông nghiệp xanh

Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần 2 năm 2025 diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến ngày 4/1/2026, hứa hẹn trở thành sự kiện văn hóa-du lịch đặc sắc của tỉnh Đồng Tháp.

Theo kế hoạch, Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần 2 dự kiến đón khoảng 500.000 lượt khách trong 9 ngày diễn ra. Đây là một trong những sự kiện du lịch lớn nhất của Đồng Tháp, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển du lịch gắn với văn hóa-nông nghiệp của địa phương.

Sự kiện Festival Hoa-Kiểng không chỉ là dịp để du khách ngắm nhìn hàng nghìn loài hoa khoe sắc, mà còn là cơ hội để Sa Đéc giới thiệu thế mạnh nông nghiệp và các làng nghề truyền thống.

Thông qua lễ hội, các nghệ nhân sẽ có dịp trình diễn kỹ thuật trồng hoa, tạo dáng kiểng nghệ thuật, đồng thời quảng bá thương hiệu hoa Sa Đéc đến các đối tác trong và ngoài nước. Những giá trị này không chỉ nâng cao vị thế của địa phương, mà còn góp phần thúc đẩy nông nghiệp, xuất khẩu, tăng thu nhập cho người dân.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Festival lần này là khẳng định Sa Đéc như một điểm đến du lịch bền vững, gắn với nông nghiệp xanh và văn hóa bản địa.

Vườn kiểng Ngọc Lan chuẩn bị hơn 12.000 chậu hoa các loại phục vụ du khách dịp Festival Hoa-Kiểng 2025. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Trong khuôn khổ Festival có 13 nội dung gồm Không gian sắc hoa Sa Đéc, Trưng bày 1.000 giống hoa kiểng, Không gian Sa Đéc xưa, Show diễn thực cảnh “Trăm năm hương sắc làng hoa”, Không gian trình chiếu Mapping, Chương trình nghệ thuật (Countdown) mừng năm mới, Đêm nhạc “Tình người xứ hoa”, Phiên chợ Hoa-Kiểng Sa Đéc, Phố ẩm thực “Hương sắc Nam bộ”, Hội thi trang trí Cổng hoa, đường hoa, Vườn hoa công sở đẹp, Trưng bày tạo hình nghệ thuật từ hoa, Chương trình giao lưu dân vũ và giải Pickleball.

Hiện nhiều nhà vườn tại phường Sa Đéc và các địa phương lân cận đang gấp rút chuẩn bị để chào đón hoạt động nổi bật trong Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc năm nay.

Được mệnh danh là vựa hoa lớn nhất miền Tây, những năm qua, Làng hoa Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) với truyền thống trên 100 năm đã khẳng định thương hiệu và không ngừng phát triển.

Từ đôi bàn tay tài hoa, khéo léo, tinh tế, người nông dân ở Làng hoa Sa Đéc đã không ngừng sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm tạo nên muôn vàn loại hoa kiểng rực rỡ sắc màu. Đồng thời, khai thác những tiềm năng và lợi thế của làng hoa gắn với phát phát triển du lịch sinh thái thu hút du khách gần xa.

Hiện nay diện tích hoa, kiểng của phường Sa Đéc khoảng 946ha, với khoảng 2.000 chủng loại hoa, kiểng. Tổng số hộ sản xuất hơn 4.000 hộ, với sản lượng cung ứng ra thị trường hơn 12 triệu sản phẩm hoa, kiểng/năm; tổng giá trị sản xuất hoa, kiểng năm 2024 ước khoảng 3.300 tỷ đồng, chiếm 79% giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Thời gian qua, các ngành, các cấp của tỉnh Đồng Tháp nói chung và phường Sa Đéc nói riêng triển khai nhiều giải pháp phát triển làng hoa, trong đó, nỗ lực thực hiện quy hoạch lại vùng chuyên canh sản xuất hoa kiểng phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế-xã hội.

Hơn 50 chủng loại hoa được đưa vào phục vụ du khách đến với Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc 2025. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Cùng với đó, đầu tư hạ tầng đồng bộ, nâng cấp các tuyến đường và các công trình trọng điểm mang tính kết nối như Quảng trường Sa Đéc; tuyến đường tỉnh 853 kết nối với đường tỉnh 848 nối dài; Quốc lộ 80 kết nối với đường Vành đai Tây Bắc; đường tỉnh 852B kết nối Khu công nghiệp C với đường Vành đai Tây Bắc.

Ngày nay, khi hoa, kiểng trở thành ngành hàng chủ lực của tỉnh Đồng Tháp, nông dân Làng hoa Sa Đéc cùng nhau phát triển sản phẩm, tạo đầu ra ổn định thông qua các mô hình kinh tế tập thể. Hiện toàn Làng hoa Sa Đéc có khoảng 13 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hoa, kiểng và 17 hợp tác xã, hội quán, tổ hợp tác hoa, kiểng - trở thành nơi phân phối, cung cấp hoa kiểng cho thị trường cả nước và xuất khẩu.

Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, phường Sa Đéc đã tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch, khai thác tốt tài nguyên văn hóa đặc thù để phát triển du lịch. Trong số đó, sản phẩm du lịch dựa trên tiềm năng từ làng nghề, nhất là làng hoa kết hợp với các công trình kiến trúc cổ, tâm linh (Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, chùa Kiến An Cung…) đã thu hút đông đảo du khách.

Trong thời gian tới, phường Sa Đéc sẽ tập trung triển khai hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng phát triển hoa, kiểng thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cùng với đó, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng, ứng dụng công nghệ cao và sản xuất hữu cơ; xây dựng tốt thương hiệu “Làng hoa Sa Đéc” nhằm mở rộng thị trường quốc tế./.

