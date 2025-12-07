Bỉ: Mùa lễ hội dệt sự gắn kết giữa lòng Brussels

Mỗi mùa Đông đến, khi những con phố cổ của Brussels bắt đầu khoác lên sắc màu Giáng Sinh, người dân thành phố và du khách lại háo hức chờ đón lễ hội Plaisirs d’Hiver - “Niềm vui Mùa đông.”

Trong 24 năm qua, lễ hội đã trở thành một phần không thể thiếu của thủ đô Bỉ, là nơi mọi người cùng chia sẻ niềm vui, sự ấm áp và tinh thần cộng đồng giữa những ngày cuối năm se lạnh. Năm 2024, hơn 4,2 triệu lượt du khách đã đến với lễ hội này.

Triển lãm ảnh trên đường phố về những con người bình dị đang góp phần giữ nhịp sống cho cả thành phố. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, năm nay, từ ngày 28/11 đến ngày 4/1/2026, Plaisirs d’Hiver trở lại, với tuổi 25, đầy dấu ấn. Không chỉ nổi tiếng với chợ Giáng Sinh nhộn nhịp, vòng quay khổng lồ hay cây thông, cao 20 mét, rực rỡ tại Quảng trường Lớn - nơi luôn được bình chọn nằm trong 3 chợ Noel đẹp nhất châu Âu, Plaisirs d’Hiver năm nay mang theo một tinh thần nhân văn và bình dị hơn: đề cao sự kết nối giữa con người với nhau. Nếu mọi năm, Brussels thường giới thiệu một quốc gia khách mời, thì năm nay, lễ hội lại lựa chọn chính người dân thủ đô làm “nhân vật chính.”



Chủ đề “Dệt mùa Đông” lấy cảm hứng từ nghệ sỹ Stephan Goldrajch, với những hình ảnh sợi len, mắt lưới,... được thể hiện trong nhiều hoạt động nghệ thuật và tương tác cộng đồng. Ý tưởng ấy không chỉ nhằm trang trí không gian lễ hội, mà còn là cách tái hiện một Brussels đa sắc màu, nơi mỗi cư dân là một “sợi len”, góp phần tạo nên tấm thảm cộng đồng mềm mại, bền chặt.



Giữa hàng trăm quầy gỗ truyền thống, có một gian hàng khiêm tốn nhưng lại nổi bật bởi sắc màu len tươi ấm. Đó là quầy của Hiệp hội Waka-Up - nơi trưng bày khăn choàng, mũ len, vỏ gối… tất cả đều được những nữ tình nguyện viên đan móc bằng tay.

Trong không khí se lạnh, chị Léa Cloux, thành viên của Waka-Up, vẫn kiên nhẫn đan từng mũi len. Đôi tay thoăn thoắt như ghi lại chuyện mùa Đông bằng những dòng chữ vô ngôn. Trao đổi với phóng viên TTXVN, chị chậm rãi nói: “Với chúng tôi, đan len không chỉ là một nghề thủ công.

"Quán Đan lát" của dự án Waka-Up tại lễ hội Plaisir d'Hiver. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Đó là cách chúng tôi xây dựng sự gắn kết. Nhiều thế hệ phụ nữ cùng ngồi với nhau, chia sẻ câu chuyện và tạo ra điều gì đó thật sự có ý nghĩa.” Sản phẩm tại đây không đơn thuần để bán gây quỹ. Mỗi chiếc khăn là một câu chuyện, mỗi chiếc mũ là sợi dây kết nối lòng người.



Dự án Tisse-Reines - “Nữ Hoàng thợ dệt” - là trung tâm của Waka-Up. Toàn bộ lợi nhuận được dùng để hỗ trợ các sáng kiến dành cho phụ nữ là nạn nhân của bạo lực giới. Và chính tinh thần ấy được gói gọn trong khẩu hiệu đầy lay động của họ: “Sợi len chống lại hận thù.”

Những mũi đan nhỏ bé không chỉ tạo thành sản phẩm ấm áp, mà còn là lời đáp trả dịu dàng trước những tổn thương, là cách người ta đến với nhau bằng sự sẻ chia thay vì định kiến.



Bên trong tòa nhà La Bourse, Waka-Up tạo ra “Quán Đan lát,” một không gian mở như phòng khách chung của thành phố. Ở đó, phụ nữ đủ lứa tuổi ngồi cạnh nhau, nhâm nhi càphê và đan khăn tặng cộng đồng. Hơi lạnh mùa Đông bỗng tan biến trong tiếng cười ấm áp.



Bà Anne, gần 70 tuổi, chia sẻ rằng mỗi chiều thứ Hai, nhóm “Nữ Hoàng thợ dệt” lại tụ tập trong nhà thờ cũ để đan len gây quỹ. Bà nói với ánh mắt đầy tự hào: “Công việc nhỏ, nhưng chúng tôi tin nó giúp ích.”

Còn chị Ramona cũng cho biết tại “Quán Đan lát này,” chị được sống trong bầu không khí thân mật, ấm cúng. Mọi người cùng đan, cùng trò chuyện với nhau, tất cả đều vì mục đích ủng hộ chống bạo lực giới đối với phụ nữ.



Ngay bên cạnh “Quán Đan lát,” triển lãm ảnh của nghệ sỹ Dominique Istaz tiếp tục kể câu chuyện này bằng ngôn ngữ hình ảnh. Những bức chân dung giản dị mà giàu cảm xúc ghi lại hành trình của các thành viên Waka-Up - từ những buổi làm việc tập thể đến khoảnh khắc tác phẩm hoàn thiện.

Bà Dominique coi việc chụp ảnh như một hành động tri ân: “Tôi muốn thể hiện sự đa dạng và sức mạnh của phụ nữ, những người âm thầm nhưng kiên cường.”



Bước ra khỏi tòa nhà, con phố La Bourse nhộn nhịp dẫn về Quảng trường Lớn bỗng hóa thành một phòng triển lãm ngoài trời. Tác phẩm do nhiếp ảnh gia Kevin Laloux thực hiện gồm 20 bức chân dung của người thu gom rác, nhân viên bưu điện hay những tiểu thương lâu năm. Đây là những con người thầm lặng nhưng giữ nhịp sống cho cả thành phố, được trân trọng tôn vinh qua một góc nhìn đầy chân thành.



Triển lãm khiến người xem nhận ra rằng vẻ đẹp của Brussels không nằm ở kiến trúc cổ kính, hay quảng trường lộng lẫy, mà ở những điều bình thường nhất, ở những con người thầm lặng mà đáng quý.



Trong suốt 5 tuần lễ, 10 tổ chức xã hội thay phiên vận hành các gian hàng thiện nguyện. Khách đến đây không chỉ bỏ tiền mua món đồ; họ ở lại để nghe, để tâm sự, để hiểu nhau hơn. Giữa nhịp sống đô thị hối hả, họ nhận ra rằng vẫn còn một không gian dành cho sự sẻ chia và gắn kết.



Plaisirs d’Hiver 2025 không chỉ là một lễ hội kỷ niệm 25 năm, mà còn là lời khẳng định rằng Brussels - trái tim châu Âu - là nơi con người tìm thấy nhau, nâng đỡ nhau và cùng dệt nên cộng đồng bền chặt.

Khi những câu chuyện, nụ cười và tấm lòng hướng thiện quyện vào nhau, mùa Đông không còn giá lạnh. Điều đó trở nên ấm áp bằng hơi thở con người, bừng sáng bằng những sợi len nhỏ bé nhưng bền chặt, như chính tinh thần của Plaisirs d’Hiver./.

