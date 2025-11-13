G7 kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp tại Ukraine

Theo AFP/TTXVN, ngày 12/11, các ngoại trưởng Nhóm G7 đã kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine và bày tỏ lo ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng đang leo thang ở Sudan, sau khi kết thúc cuộc họp quan trọng tại Canada.

Trong tuyên bố chung được công bố sau hội nghị, các ngoại trưởng của Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ đã khẳng định "sự ủng hộ không lay chuyển đối với toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine," đồng thời nhấn mạnh: "Cần có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức một cách khẩn cấp."

Tại cuộc họp diễn ra gần thác Niagara, các nhà ngoại giao G7 đã thảo luận nhiều phương án nhằm tăng cường hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.

Tuyên bố cho biết các kịch bản được thảo luận bao gồm khả năng "tận dụng thêm tài sản nhà nước Nga bị phong tỏa" tại các quốc gia G7 - một chiến lược phức tạp đang được tranh luận gay gắt trong Liên minh châu Âu.

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha, được mời tham dự cuộc họp, đã kêu gọi G7 gia tăng sức ép với Tổng thống Nga Vladimir Putin và củng cố năng lực chiến đấu của Kiev.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Canada Anita Anand đã công bố gói trừng phạt mới nhằm vào các thực thể mà Ottawa cho rằng được sử dụng để phát động tấn công mạng vào Ukraine.

Các tàu thuộc cái gọi là "hạm đội bóng tối" của Nga - những con tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu Nga để né tránh trừng phạt toàn cầu - cũng nằm trong danh sách bị nhắm mục tiêu.

Bà Anand cho biết đây là lần đầu tiên Ottawa áp đặt trừng phạt đối với "hạ tầng công nghệ thông tin được sử dụng trong các chiến lược lai của Nga chống Ukraine."

Các công ty trong ngành khí tự nhiên hóa lỏng của Nga cũng nằm trong danh sách trừng phạt.

Anh cùng ngày công bố khoản viện trợ 13 triệu bảng Anh (tương đương 17,1 triệu USD) để giúp khôi phục hệ thống năng lượng của Ukraine, vốn bị hư hại nặng nề do các cuộc tấn công của Nga trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, cùng ngày 12/11, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto đã đưa ra nhận định bi quan về triển vọng của Kiev trong cuộc chiến chống lại Nga, sau những thắng lợi gần đây của Moskva ở miền Đông Ukraine.

Phát biểu với báo giới, ông Crosetto cho biết: "Như tôi đã nói trong nhiều tháng qua, tình hình ở Ukraine chắc chắn không được cải thiện, và thật khó để tưởng tượng rằng nó sẽ được cải thiện, bất kể viện trợ quân sự."

Ông Crosetto cũng tiết lộ đã hủy kế hoạch thăm Washington trong tuần này, thay vào đó sẽ tham dự cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng Nhóm E5 gồm Đức, Pháp, Italy, Ba Lan và Anh, dự kiến diễn ra tại Berlin ngày 14/11.

Ông đưa ra thông báo này sau khi nhật báo La Repubblica đăng tải bài viết cho rằng có sự phản đối trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Giorgia Meloni đối với ý tưởng mua vũ khí Mỹ cho Kiev./.

Nga sẵn sàng nối lại hòa đàm với Ukraine tại Istanbul Hãng thông tấn TASS ngày 12/11 dẫn lời ông Alexey Polishchuk - quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho biết phía Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần kêu gọi hai bên tiếp tục đàm phán.