Ukraine đình chỉ Bộ trưởng Tư pháp giữa cuộc điều tra tham nhũng

Chính phủ Ukraine đã đình chỉ Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko trong bối cảnh diễn ra cuộc điều tra tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng, song không nêu rõ lý do đình chỉ.

Bộ trưởng Tư pháp Ukraine German Galushchenko. (Nguồn: Reuters)
Ngày 12/11, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko thông báo chính phủ đã đình chỉ Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko trong bối cảnh diễn ra cuộc điều tra tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng.

Tại cuộc họp bất thường, bà Svyrydenko cho biết quyền Bộ trưởng Tư pháp được giao cho bà Lyudmila Sugak - Thứ trưởng phụ trách hội nhập châu Âu, song không nêu rõ lý do đình chỉ.

Trước đó, Bộ Tư pháp Ukraine xác nhận các cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra ông Galushchenko trong khuôn khổ vụ án hình sự. Cơ quan này cho biết Bộ trưởng “đang hợp tác đầy đủ với các cơ quan thực thi pháp luật nhằm bảo đảm cuộc điều tra toàn diện, khách quan và vô tư,” đồng thời nhấn mạnh bộ duy trì “nguyên tắc không khoan nhượng với tham nhũng.”

Ông Galushchenko từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng từ tháng 4/2021 đến tháng 7/2025.

Hãng thông tấn nhà nước Ukrinform dẫn nguồn cơ quan thực thi pháp luật cho biết các đặc vụ chống tham nhũng đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Galushchenko liên quan vụ việc.

Đầu tuần này, Cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) thông báo đã mở chiến dịch điều tra tham nhũng trong ngành năng lượng, đặc biệt là tại tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc doanh Energoatom.

Theo NABU, các nhà điều tra đã phát hiện một “tổ chức tội phạm” hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, có sự tham gia của một số quan chức đương nhiệm và cựu quan chức cùng một doanh nhân nổi tiếng./.

