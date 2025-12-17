Sáng 17/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức để nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đồng thời trao đổi về định hướng, giải pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong giai đoạn tiếp theo.

Tọa đàm do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì, tham dự có Đại sứ Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth, Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt (Đức) Lưu Xuân Đồng cùng các nguyên Đại sứ Việt Nam tại Đức, đại diện các viện, hiệp hội của Đức tại Việt Nam; đại diện các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam; các chuyên gia, học giả, cựu sinh viên Việt Nam từng làm việc, học tập, và nghiên cứu tại Đức, những người đã và đang gắn bó với quan hệ Việt Nam-Đức.

Phát biểu khai mạc tại Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước, cùng với quyết tâm chính trị của các thế hệ lãnh đạo Việt Nam và Đức đã giúp quan hệ hai nước vượt qua mọi thách thức, thăng trầm của lịch sử, ngày càng bền chặt, ổn định và thực chất với nhiều dấu ấn nổi bật được thể hiện sinh động trên nhiều lĩnh vực hợp tác, từ chính trị-ngoại giao, đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục-đào tạo, lao động, năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu… góp phần đáp ứng phát triển của mỗi nước và giải quyết các thách thức chung.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: "Với nền tảng 50 năm hợp tác, sự đồng hành của các chủ thể ở mọi cấp độ và với quyết tâm chính trị từ cả hai phía, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam-Đức sẽ tiếp tục được làm mới, làm sâu và làm vững thời gian tới."

Đại sứ Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth khẳng định, trong suốt nhiều thập kỷ, hai nước đã củng cố và làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương. Điều này được thể hiện nổi bật vào năm 2011 với việc lãnh đạo hai nước xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược.

Đại sứ Đức chia sẻ, bên cạnh hợp tác song phương, hai nước cần tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn tại các diễn đàn đa phương trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và thúc đẩy các sáng kiến do mỗi bên đề xuất hoặc tham gia.

Với nền tảng tin cậy chính trị và lợi ích chung ngày càng đan xen, Đức và Việt Nam có nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Toạ đàm diễn ra với 2 phiên thảo luận: thành tựu, bài học kinh nghiệm trong 50 năm quan hệ Việt Nam-Đức; định hình tương lai quan hệ. Hơn 20 tham luận, ý kiến và trao đổi sôi nổi của các nhà quản lý, chuyên gia, học giả, đại diện doanh nghiệp và các tổ chức, hiệp hội hai nước, tập trung làm rõ những kết quả nổi bật, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác thực tiễn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến cụ thể đang và sẽ trực tiếp đóng góp vào việc củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Đức trong thời gian tới.

Các phát biểu tại Tọa đàm, từ nhiều góc độ khác nhau, đều thống nhất cho rằng, quan hệ Việt Nam-Đức đã vượt ra khỏi khuôn khổ hợp tác song phương thông thường, trở thành mối quan hệ đối tác có chiều sâu, độ tin cậy cao và lợi ích đan xen ngày càng chặt chẽ.

Ngoài ra, các diễn giả cũng nhấn mạnh, nền tảng quan trọng nhất của quan hệ Việt Nam-Đức chính là lòng tin chính trị, sự tôn trọng lẫn nhau và cách tiếp cận thực chất, lâu dài.

Việc duy trì thường xuyên đối thoại, tiếp xúc trao đổi đoàn ở các cấp, trên tất cả các kênh, đã tạo thuận lợi để hai bên xử lý hiệu quả những khác biệt, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, phù hợp với ưu tiên phát triển của mỗi nước.

Bên cạnh kênh đối ngoại nhà nước, vai trò của các địa phương, các tổ chức hiệp hội, các cơ sở nghiên cứu-đào tạo, cộng đồng doanh nghiệp và đại diện các chính đảng của Đức tại Việt Nam tiếp tục được khẳng định là những lực lượng quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm nội hàm quan hệ Việt Nam-Đức theo hướng toàn diện và bền vững.

Phát biểu bế mạc Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, các đối tác Đức đang hoạt động tại Việt Nam cũng như các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đã tích cực tham gia, đồng hành và ủng hộ hoạt động do Bộ Ngoại giao Việt Nam chủ trì.

Thứ trưởng đánh giá cao các ý kiến trao đổi tâm huyết, trách nhiệm; khẳng định các tham luận đã góp phần làm rõ những thành tựu nổi bật, bài học kinh nghiệm quan trọng trong 50 năm qua, đồng thời gợi mở nhiều định hướng, biện pháp thiết thực cho giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ Việt Nam-Đức.

Thứ trưởng nhấn mạnh, hợp tác, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, cần được thúc đẩy theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững, trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu quả của các dự án hợp tác; đồng thời khẳng định, với việc triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam-EU (EVFTA) và khi Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) có hiệu lực, hai nước sẽ có thêm thuận lợi để mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Thứ trưởng cho rằng, để các khuôn khổ hợp tác chiến lược đi vào thực chất, cần tăng cường kết nối giữa địa phương với địa phương, doanh nghiệp với doanh nghiệp, gắn hợp tác cấp trung ương với hợp tác cơ sở, qua đó hình thành các chương trình, dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên.

Bên cạnh đó, cần ưu tiên thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, khoa học-công nghệ, tăng cường nghiên cứu chung, liên kết giữa các viện-trường-doanh nghiệp và coi chuyển giao công nghệ là một yêu cầu quan trọng trong hợp tác cùng có lợi, không chỉ trong quan hệ với Đức mà cũng là định hướng chung của Việt Nam với các đối tác quốc tế khác.

Nhấn mạnh yếu tố con người là nền tảng của mọi hợp tác, Thứ trưởng đề cao vai trò của hợp tác đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực, đồng thời khẳng định giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương, các tổ chức hữu nghị và thanh niên hai nước có ý nghĩa then chốt trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau và giáo dục thế hệ trẻ kế cận, bảo đảm cho quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Đức tiếp tục phát triển bền vững và lâu dài.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tin tưởng rằng, với nền tảng 50 năm quan hệ hữu nghị, ý chí chính trị và tinh thần hợp tác của hai bên, quan hệ Việt Nam-Đức sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới, đáp ứng lợi ích lâu dài của mỗi nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới./.

Kênh hợp tác hữu hiệu giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Đối thoại chính sách lần thứ 6 với Đảng Cánh tả Đức, qua đó tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Đức.