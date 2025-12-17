Nga trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars trên toàn lãnh thổ

Sputnik đưa tin Bộ Quốc phòng Nga thông báo các tên lửa đạn đạo liên lục địa thuộc tổ hợp tên lửa "Yars" đã được trang bị vào các bệ phóng kiểu hầm (silo) tại nhiều khu vực khác nhau trên toàn lãnh thổ Nga.

Đây là bước đi quan trọng trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược của Moskva.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, các tên lửa được lắp đặt vào bệ phóng bằng thiết bị vận chuyển-nạp chuyên dụng với quy trình thao tác kỹ thuật kéo dài trong vài giờ.

Việc triển khai này diễn ra đồng loạt tại nhiều địa điểm khác nhau, cho thấy quy mô và tính nghiêm túc của kế hoạch tái trang bị.

Quá trình tái trang bị cho Lực lượng tên lửa chiến lược không chỉ đơn thuần là việc trang bị các tổ hợp tên lửa mới cho quân đội.

Đây còn là một chương trình toàn diện bao gồm việc xây dựng cơ sở hạ tầng mới, nhằm bảo đảm điều kiện tốt hơn cho công tác huấn luyện lực lượng trực chiến và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trực chiến.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng việc thực hiện các biện pháp tái trang bị sẽ giúp tăng đáng kể tỷ lệ các tổ hợp tên lửa chiến lược hiện đại trong biên chế.

Điều này sẽ nâng cao khả năng tổng thể của lực lượng, hướng tới việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong bối cảnh an ninh quốc tế đang có nhiều diễn biến phức tạp./.

