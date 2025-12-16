EU trừng phạt loạt nhà giao dịch dầu bị cáo buộc giúp Nga né lệnh cấm vận

Liên minh châu Âu (EU), ngày 15/12, đã thông qua một gói trừng phạt mới nhằm vào các lợi ích dầu mỏ của Nga.

Hai nhà kinh doanh Murtaza Lakhani và Etibar Eyyub, được cho là đã giúp Nga “lách luật cấm vận” của phương Tây đối với xuất khẩu dầu thô, sẽ bị đưa thêm vào danh sách trừng phạt của EU.

Tính đến nay, EU đã ban hành tổng cộng 19 gói trừng phạt đối với Nga. Tuy nhiên, Nga đã tìm cách thích nghi với phần lớn các biện pháp này, vẫn tiếp tục xuất khẩu hàng triệu thùng dầu mỗi ngày sang Ấn Độ và Trung Quốc, chấp nhận việc phải bán với mức giá chiết khấu thấp hơn giá trung bình trên thị trường toàn cầu. Phần lớn lượng dầu này được vận chuyển thông qua “đội tàu bóng tối” - các tàu hoạt động ngoài hệ thống hàng hải phương Tây.

Theo thông báo mới của EU, công dân thuộc khối này bị cấm giao dịch với các cá nhân và doanh nghiệp trong danh sách trừng phạt, qua đó hạn chế khả năng tiếp cận của họ với các nhà cung cấp dịch vụ vận tải biển và bảo hiểm. Tổng cộng, EU hiện đã đưa hơn 2.600 cá nhân và tổ chức vào danh sách trừng phạt.

Hội đồng Liên minh châu Âu và Công báo chính thức của EU cho biết, đợt trừng phạt lần này nhắm tới 9 cá nhân và thực thể có liên quan đến việc hỗ trợ “đội tàu bóng tối” vận chuyển dầu của Nga, bao gồm các doanh nhân có liên hệ với các tập đoàn dầu khí Rosneft và Lukoil, cũng như các công ty sở hữu và quản lý tàu chở dầu.

Các nhà phân tích dự báo EU sẽ tiếp tục đưa thêm hơn 40 tàu thuộc đội tàu bóng tối của Nga vào danh sách trừng phạt trong tuần này, nâng tổng số tàu bị liệt kê lên khoảng 600 chiếc.

Phái đoàn thường trực của Nga tại EU, trong tuyên bố được các hãng thông tấn Nga trích dẫn, cho rằng các biện pháp mới sẽ chỉ gây tổn hại cho người dân EU và không mang lại hiệu quả. Tuyên bố nhấn mạnh các lệnh trừng phạt sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề kinh tế-xã hội và khiến mức sống của người dân châu Âu suy giảm./.

Nga mở rộng danh sách cấm nhập cảnh để đáp trả gói trừng phạt thứ 19 của EU Nga cũng cấm nhập cảnh đối với đại diện của các tổ chức châu Âu, các cơ quan chính phủ của các nước EU và các quốc gia châu Âu khác liên quan đến việc chống lại các quan chức Nga.