Nga mở rộng danh sách cấm nhập cảnh để đáp trả gói trừng phạt thứ 19 của EU

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 31/10, Nga cho biết nước này đã mở rộng danh sách cấm nhập cảnh đối với các quan chức từ các nước và tổ chức thuộc Liên minh châu Âu (EU) để đáp trả gói trừng phạt thứ 19 của liên minh này.

Danh sách mới bao gồm nhân viên của các cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức chính phủ và thương mại, công dân của các quốc gia thành viên EU và một số quốc gia phương Tây khác chịu trách nhiệm cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, tham gia cung cấp hàng hóa lưỡng dụng cho quốc gia Đông Âu này và tham gia vào các hoạt động nhằm phá hoại toàn vẹn lãnh thổ, tổ chức phong tỏa vận tải biển và hàng hóa của Nga.

Nga cũng cấm nhập cảnh đối với đại diện của các tổ chức châu Âu, các cơ quan chính phủ của các nước EU và các quốc gia châu Âu khác liên quan đến việc chống lại các quan chức Nga và những người ủng hộ việc tịch thu tài sản nhà nước Nga hoặc sử dụng lợi nhuận từ các tài sản này vì lợi ích của Ukraine.

Danh sách cấm nhập cảnh cũng bao gồm các cá nhân chịu trách nhiệm về việc áp đặt và thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Nga và cố tình gây tổn hại đến quan hệ của Nga với các quốc gia khác.

Ngoài ra, lệnh cấm sẽ áp dụng với những người có tư tưởng bài Nga, cũng như các thành viên của các nước EU và Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu cho các nghị quyết và dự luật chống Nga.

Trước đó, ngày 23/10, EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga. Các hạn chế này đặc biệt nhắm vào các ngân hàng, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và các tổ chức của Nga ở Ấn Độ và Trung Quốc. Hơn nữa, EU sau đó đã hạn chế việc di chuyển của các nhà ngoại giao Nga./.

