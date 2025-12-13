Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Hòa bình không còn xa đối với xung đột Nga-Ukraine

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết ông hy vọng sẽ thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về kế hoạch hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng thời cho rằng “hòa bình không còn xa nữa."

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sáng 13/12 cho biết ông Erdogan đưa ra tuyên bố này khi phát biểu với báo giới trên chuyến bay trở về từ Turkmenistan, nơi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin một ngày trước đó.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảnh báo rằng khu vực Biển Đen không nên bị biến thành “khu vực đối đầu” giữa Nga và Ukraine vì điều này không mang lại lợi ích cho Moskva hay Kiev.

Liên quan đến tình hình trên thực địa, ngày 13/12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành cuộc tấn công chính xác quy mô lớn vào các cơ sở quốc phòng và năng lượng của Ukraine trong đêm qua bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal cùng vũ khí phóng từ mặt đất và trên biển cũng như thiết bị bay không người lái (UAV).

Theo bộ trên, động thái này nhằm đáp trả hành động tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu của Nga trước đó.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị mất nguồn điện bên ngoài vào đêm qua nhưng hiện đã được khôi phục. Đây là lần thứ 12, nhà máy này bị mất nguồn điện bên ngoài kể từ khi nổ ra xung đột.

Nhà máy này hiện không hoạt động nhưng vẫn cần duy trì nguồn điện để làm mát các lò phản ứng. Nhà máy có máy phát điện dự phòng khi bị ngắt khỏi lưới điện.

Thành phố cảng Odesa ở miền Nam Ukraine và khu vực lân cận cũng bị mất điện trên diện rộng trong ngày 13/12 sau khi lưới điện bị tấn công trong đêm.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết 450 UAV và 30 tên lửa đã tấn công vào các mục tiêu của nước này trong đêm, trong đó tập trung vào hệ thống năng lượng ở khu vực phía Nam và Odesa. Hàng nghìn hộ gia đình tại 7 khu vực trên cả nước đã bị mất điện./.

Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất lệnh ngừng bắn hạn chế giữa Nga và Ukraine Trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã nêu đề xuất ngừng bắn hạn chế trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, tập trung vào bảo vệ cơ sở năng lượng và cảng biển.