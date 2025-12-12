Quốc hội Áo thông qua lệnh cấm khăn trùm đầu tại trường học

Quốc hội Áo ngày 11/12 đã thông qua dự luật cấm học sinh nữ dưới 14 tuổi đeo khăn trùm đầu trong trường học. Chính phủ cho rằng biện pháp này nhằm bảo vệ quyền lợi và sự tự do lựa chọn của các em.

Áo từng ban hành quy định tương tự tại bậc tiểu học năm 2019 nhưng sau đó Tòa án Hiến pháp đã hủy bỏ quy định này. Lần này, chính phủ khẳng định dự luật này hợp hiến.

Theo Bộ trưởng phụ trách vấn đề hội nhập Claudia Plakolm, quy định mới dự kiến có hiệu lực đầy đủ khi năm học mới bắt đầu vào tháng 9 năm sau.

Quy định được áp dụng đối với "tất cả các hình thức" khăn che mặt của phụ nữ Hồi giáo, bao gồm khăn hijab (trùm đầu và cổ, chỉ hở mặt) và burqas (áo trùm toàn thân và có mạng che mặt).

Theo nhà chức trách, lệnh cấm này có thể ảnh hưởng đến khoảng 12.000 học sinh.

Quy định được triển khai từ tháng Hai, các trường cùng phụ huynh và học sinh sẽ được hướng dẫn để thực hiện quy định, tuy nhiên sẽ chưa bị phạt trong trường hợp vi phạm. Sau đó, các trường hợp vi phạm lặp lại có thể bị phạt từ 150-800 euro (175-930 USD).

Biện pháp trên đã được Chính phủ Áo đề xuất từ đầu năm 2025 nhưng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Một số quốc gia khác ở châu Âu cũng đưa ra các quy định tương tự. Từ năm 2004, Pháp đã ban hành quy định tương tự đối với học sinh, giải thích rằng biện pháp này nhằm bảo đảm nguyên tắc trung lập trong trường học./.

Tòa án Công lý châu Âu: Các cơ quan công quyền có thể cấm đeo khăn trùm đầu Trong nhiều năm qua, khăn trùm đầu là vấn đề gây chia rẽ tại khắp châu Âu. CJEU từng vài lần ra phán quyết rằng một số công ty có thể cấm nhân viên đeo các biểu tượng tôn giáo tại nơi làm việc.