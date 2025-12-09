50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức: Tâm điểm chiến lược mới

Khép lại năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức, một hình ảnh nổi bật hơn bao giờ hết đã hiện lên trong mắt cộng đồng doanh nghiệp và giới hoạch định chính sách châu Âu: Việt Nam đang trở thành tâm điểm chiến lược mới của Đức và Liên minh châu Âu (EU).

Từ các cuộc đối thoại cấp cao, những chuyến thăm ngoại giao quan trọng đến Diễn đàn Đối thoại Việt Nam 2025 tại Frankfurt, sự quan tâm dành cho Việt Nam chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay - dấu hiệu rõ rệt cho thấy vai trò, vị thế và sức hút của nền kinh tế Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng trên bản đồ hợp tác quốc tế.

Chuỗi tín hiệu tích cực thể hiện rõ qua hai chuyến công tác của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vào tháng Ba và tháng Mười năm 2025 nhằm tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế, thúc đẩy hợp tác xây dựng, vận hành và phát triển các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tại Frankfurt - trung tâm tài chính hàng đầu châu Âu, các định chế tài chính và quỹ đầu tư quốc tế bày tỏ quan tâm sâu sắc đến định hướng nâng cấp thị trường vốn Việt Nam theo chuẩn quốc tế.

Giới chuyên gia tài chính châu Âu nhận định Việt Nam đang thể hiện “tốc độ cải cách hiếm có trong khu vực” và hoàn toàn có tiềm năng trở thành điểm đến của dòng vốn dài hạn từ châu Âu.

Ông Hubertus Väth, Giám đốc Frankfurt Main Finance, nhấn mạnh Việt Nam sở hữu “điểm cộng chiến lược:” tăng trưởng kinh tế ổn định, lực lượng lao động trẻ và quyết tâm cải cách mạnh mẽ của Chính phủ.

Theo ông, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh có thể sớm trở thành những trung tâm tài chính đáng chú ý của châu Á nếu duy trì đà cải cách và tăng cường kết nối với thị trường vốn EU.

Đồng quan điểm, ông Michael Schleef (ngân hàng HSBC Đức) cho rằng Việt Nam đang hội tụ các điều kiện để trở thành “cửa ngõ tài chính” giữa châu Âu và Đông Nam Á.

Việc phát triển thị trường trái phiếu, nâng cao chuẩn quản trị doanh nghiệp và mở rộng dòng vốn xanh sẽ giúp Việt Nam thu hút mạnh mẽ các định chế tài chính châu Âu vốn ưu tiên đầu tư vào những nền kinh tế có chiến lược phát triển bền vững.

Những chuyển động tích cực này tạo nền tảng cho đối thoại sâu rộng tại Frankfurt, nơi “câu chuyện Việt Nam” trở thành tâm điểm thảo luận của gần 150 đại diện doanh nghiệp, học giả và chính trị gia Đức-EU.

Diễn đàn Đối thoại Việt Nam năm 2025 tập trung về 4 chủ đề lớn đang định hình tương lai hợp tác kinh tế Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại Đối thoại Việt Nam 2025, ông Jan Rene Fricke, Giám đốc điều hành Vietnam Advisors - đơn vị phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại châu Á-Thái Bình Dương (OAV) tổ chức diễn đàn - cho biết: “Năm nay chứng kiến số lượng kỷ lục các tập đoàn công nghệ, ngân hàng và quỹ đầu tư châu Âu tham dự, phản ánh Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm công nghệ (Tech Hub) với vai trò ngày càng quan trọng trong ngành công nghiệp Đức.”

Ông Fricke khẳng định các doanh nghiệp EU đặc biệt quan tâm tới kế hoạch của Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và nhận định: “Đây là thời điểm để Việt Nam thảo luận về mô hình đầu tư tương lai với châu Âu.”

Các tổ chức lớn của Đức cũng bày tỏ quan điểm tích cực. Bà Almut Rößner, Giám đốc điều hành OAV, khẳng định: “Quan hệ kinh tế Đức-Việt Nam đang có động lực phát triển chưa từng có, đặc biệt trong chuyển đổi số và phát triển bền vững.”

Bà tin tưởng mạnh mẽ vào lộ trình trung hòa carbon năm 2050 của Việt Nam và cho biết Đức sẵn sàng hỗ trợ toàn diện, từ công nghệ năng lượng tái tạo, ổn định lưới điện đến đào tạo nghề chất lượng cao.

Sự lạc quan tương tự ghi nhận ở các tập đoàn công nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam. Ông Bernhard Vreden, đại diện Bodo Möller Chemie, nhấn mạnh: “Chúng tôi chắc chắn sẽ ở lại Việt Nam lâu dài và sẵn sàng tăng cường đầu tư hơn nữa.” Theo ông, Việt Nam là thị trường phù hợp để doanh nghiệp Đức xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược và bền vững.

Tiến sỹ Oliver Massmann, Tổng Giám đốc Duane Morris Vietnam, lưu ý Việt Nam nổi bật trên bản đồ kinh tế toàn cầu nhờ sở hữu 17 hiệp định thương mại tự do - lợi thế cạnh tranh hiếm có.

Ông đánh giá Việt Nam đang trở thành điểm đến tối ưu cho các chuỗi cung ứng mới của Đức và châu Âu, đồng thời coi việc Quốc hội Đức thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) là “tín hiệu chính trị mạnh mẽ nhất” thể hiện sự coi trọng của Đức đối với vị thế chiến lược của Việt Nam.

Ở góc độ kinh tế-xã hội, Giáo sư Jonathan London, Cố vấn cấp cao Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), nhận định Việt Nam đang ở “thời điểm đặc biệt để bứt phá,” với khả năng tạo ra dấu ấn rõ nét trong những năm tới.

Ông chỉ ra ba yếu tố khiến Việt Nam trở thành tâm điểm trong mắt EU: văn hóa lao động chăm chỉ, vị trí địa lý chiến lược và lực lượng lao động trẻ.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Những đánh giá này đan xen, tạo nên bức tranh thống nhất: Việt Nam đang được nhìn nhận không chỉ như thị trường tiềm năng, mà còn là đối tác chiến lược, trung tâm công nghệ, điểm tựa tài chính và mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đối thoại Việt Nam 2025 tại Frankfurt vì vậy không chỉ là sự kiện kinh tế mà còn là tuyên bố mang tính biểu tượng cho bước chuyển mình của quan hệ Việt Nam-Đức-EU. Từ ngoại giao cấp cao, kết nối tài chính tới các thảo luận chiến lược, tất cả đều hội tụ vào một thông điệp: “Châu Âu đang nhìn Việt Nam bằng một góc nhìn mới - như một tâm điểm chiến lược dài hạn.”

Năm 2025 khép lại với niềm tin mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp, giới hoạch định chính sách và các chuyên gia Đức-EU vào tương lai hợp tác sâu rộng với Việt Nam. Và Frankfurt sẽ được nhớ như một cột mốc đặc biệt - nơi Việt Nam được đặt ở vị trí trung tâm trong tầm nhìn phát triển của châu Âu, mở ra chương mới cho 50 năm tiếp theo của quan hệ hai bên./.

Việt Nam-Đức hướng tới việc nâng quan hệ lên tầm cao mới Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đức là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu; quan hệ hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.