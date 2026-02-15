Giấy ra viện những ngày cuối năm - “Tấm vé đoàn viên” ý nghĩa với người bệnh

Chia sẻ vào dịp những ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Tỵ, bác sỹ Tô Hoàng Dương - Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (Bệnh viện Hữu Nghị) cho biết không khí làm việc trong dịp Tết tại Khoa Hồi sức vẫn luôn hối hả, liên tục. Rất nhiều bệnh nhân nặng được tiếp nhận và xử trí kịp thời, trong đó có những bệnh nhân đang dần hồi phục, hi vọng kịp được ra viện để cùng đón Tết với gia đình.

Đơn cử như bệnh nhân H.N.B (nam, 67 tuổi, Hà Nội), vào viện ngày 06/2 trong tình trạng sốt cao liên tục, nhiệt độ cao nhất đến 40 độ C, kèm đau tức vùng thắt lưng phải. Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán: Nhiễm khuẩn tiết niệu do sỏi niệu quản gây giãn đài bể thận bên phải; tình trạng bệnh nhân sau đó diễn biến nặng khá nhanh, suy hô hấp và rơi vào tình trạng suy đa phủ tạng do sốc nhiễm khuẩn, nguy cơ tử vong rất cao.

Xác định đây là một trường hợp bệnh diễn biến nhanh và hết sức nặng nề, các nhân viên y tế của khoa Hồi sức tích cực đã phối hợp với Đơn vị Điện quang can thiệp để can thiệp dẫn lưu đài bể thận qua da cho bệnh nhân nhằm giải quyết ổ nhiễm khuẩn và giảm tình trạng giãn đài bể thận là yếu tố có thể gây suy thận vĩnh viễn sau này. Đồng thời bệnh nhân cũng được can thiệp thở máy, sử dụng kháng sinh phổ rộng, lọc máu liên tục và theo dõi huyết động bằng hệ thống thăm dò huyết động hiện đại.

Các bác sỹ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân H.N.B. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trải qua hơn một tuần điều trị tích cực với 03 lần lọc máu cấp cứu, tình trạng nhiễm khuẩn của bệnh nhân đã được kiểm soát; tình trạng các tạng suy đã hồi phục. Hiện nay, bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống được, đã bỏ được máy thở và các thiết bị theo dõi đặc biệt khác. Dự kiến, bệnh nhân sẽ được ra viện trước thềm đón Tết Nguyên đán-Xuân Bính Ngọ.

Bác sỹ Dương cho biết: “Được ký giấy ra viện cho các bệnh nhân nặng sau quá trình điều trị tại khoa Hồi sức quả thật là một niềm vui rất lớn đối với người bác sỹ như chúng tôi, và niềm hạnh phúc đấy càng được nhân lên, xúc động khi chúng tôi có thể trao tấm giấy đó đúng những ngày cuối cùng của một năm như là một “Tấm vé đoàn viên” cho người bệnh kịp về đoàn tụ, đón Tết cùng gia đình.”

Ông Nguyễn Thế Anh - Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cho hay bệnh viện đã triển khai kế hoạch trực Tết Bính Ngọ 2026, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch cụ thể: Đảm bảo an toàn người bệnh; Đảm bảo đầy đủ nguồn lực về nhân lực trực 24/24, vật tư, trang thiết bị, thuốc,… phục vụ hoạt động khám chữa bệnh trong dịp Tết; Đồng thời, công tác cấp cứu ngoại viện luôn ở trạng thái sẵn sàng và được duy trì thường xuyên;

Các bác sỹ duy trì thường trực 4 cấp 24/24 giờ, bảo đảm đường dây nóng thông suốt và sẵn sàng các tổ cấp cứu ngoại viện theo điều động của Bộ Y tế. Đặc biệt, bệnh viện bố trí 4 tổ cấp cứu ngoại viện tại: Khoa Cấp cứu, Khoa Hồi sức tích cực-chống độc, Khoa Ngoại Tổng hợp và ngoại tiết niệu, Bệnh Nhiệt đới.

Bệnh viện đã chủ động dự trữ thuốc, máu, vật tư, ôxy... đồng thời tổ chức thăm hỏi bệnh nhân ở lại điều trị và thực hiện báo cáo trực tuyến hằng ngày theo quy định. Bên cạnh đó là việc đảm bảo công tác hỗ trợ người bệnh và gia đình người bệnh ăn Tết tại Bệnh viện; Đảm bảo đời sống, chế độ chính sách cho viên chức và người lao động trong dịp Tết; Đảm bảo an ninh, an toàn bệnh viện, công tác phòng chống cháy nổ được quán triệt đến các khoa, phòng.

Hiện tại Bệnh viện Hữu Nghị có gần 500 bệnh nhân đang điều trị tại viện./.

30 chuyến xe yêu thương miễn phí chở bệnh nhân ung thư về quê dịp Tết Hành trình những chuyến xe yêu thương đã, đang và sẽ tiếp tục được nối dài để mỗi người bệnh được tiếp thêm tinh thần, nghị lực tin vào ngày mai tươi sáng.