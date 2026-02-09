Tăng cường các biện pháp kiểm soát nguồn gốc thực phẩm thị trường dịp Tết

Ngày 9/2, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi các địa phương đề nghị tăng cường các biện pháp kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, thực phẩm lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội Xuân 2026, phát hiện sớm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm...

Ông Chu Quốc Thịnh - Quyền Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm cho hay trong thời gian tới có nhiều lễ hội, sự kiện diễn ra trong phạm vi cả nước, đặc biệt là Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2026. Đây là thời điểm gia tăng hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường lớn nhất trong năm.

Các loại thực phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn thường là các thực phẩm tươi sống, bánh mứt kẹo, rượu, bia, nước giải khát, nước đá, các loại thực phẩm bao gói sẵn, thực phẩm chế biến sẵn ăn ngay; nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức và phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quản lý.

Các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho tất cả các nhóm đối tượng sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm ở cả thời điểm trước, trong thời gian Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2026…

Cục An toàn Thực phẩm cũng yêu cầu các địa phương có các biện pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống bệnh do virus Nipah.

Bên cạnh đó, cần tổ chức, triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các chợ đầu mối, siêu thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh thịt, cá, rau, củ, quả, trà, mứt, bánh, kẹo, rượu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; cơ sở sản xuất, kinh doanh nước giải khát, nước đá; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố; phối hợp với cơ quan chức năng trong việc kiểm soát kinh doanh thực phẩm trên môi trường thương mại điện tử.

Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào chất lượng, an toàn sản phẩm, hạn sử dụng, nguồn gốc nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm, việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm, ghi nhãn sản phẩm, nguyên liệu, phụ gia sử dụng để sản xuất, chế biến thực phẩm, điều kiện sản xuất thực phẩm và quảng cáo thực phẩm.

Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường các biện pháp kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, thực phẩm lưu thông trên thị trường, các trường hợp lợi dụng kẽ hở của pháp luật để thu lợi bất chính, phát hiện sớm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi và sản phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chuyển cơ quan điều tra truy tố trước pháp luật những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm nghiêm trọng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên các phương tiện thông tin để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị có liên quan sẵn sàng phương án, lực lượng và trang thiết bị để triển khai hiệu quả các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn./.

