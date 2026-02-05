Xã hội

Y tế

Tạm dừng áp dụng Nghị định số 46 về an toàn thực phẩm đến hết ngày 15/4

Các quy định mới về công bố, đăng ký và quản lý an toàn thực phẩm sẽ tạm thời chưa áp dụng khi Chính phủ quyết nghị lùi hiệu lực Nghị định 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết 66.13/2026/NQ-CP đến ngày 16/4/2026.

(Ảnh minh họa: Thanh Tân/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Thanh Tân/TTXVN)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/01/2026 quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/01/2026 của Chính phủ cho đến hết ngày 15/4/2026; các văn bản này sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16/4/2026.

Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực như nêu trên, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Nghị định này tiếp tục có hiệu lực.

Các bộ Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/02/2026./.

#Nghị định số 46/2026/NĐ-CP #Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP #an toàn thực phẩm #Nghị định 15/2018/NĐ-CP
