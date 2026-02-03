Hà Nội công bố 234 điểm bán thuốc phục vụ xuyên Tết Bính Ngọ

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành thông báo về danh sách các cơ sở bán lẻ trực bán thuốc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn.

Theo đó, thành phố có tổng số 234 cơ sở bán lẻ thuốc trực bán thuốc trong dịp Tết, bao gồm 40 nhà thuốc trong bệnh viện trực thuộc Sở Y tế và 194 nhà thuốc tư nhân trên toàn thành phố.

Theo Sở Y tế Hà Nội, danh sách các nhà thuốc mở trong dịp Tết Bính Ngọ được thông báo cụ thể trên địa bàn xã, phường bao gồm: tên nhà thuốc, dược sỹ phụ trách chuyên môn, địa chỉ, điện thoại, thời gian hoạt động của các nhà thuốc trực bán thuốc.

Trước đó, ngày 15/1, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản số 470/SYT-NVD về việc đảm bảo cung ứng thuốc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, chỉ đạo việc tổ chức trực bán thuốc tại các nhà thuốc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, các cơ sở bán lẻ thuốc của các doanh nghiệp có hệ thống bán lẻ thuốc./.

