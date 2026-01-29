Những gian hàng Hội chợ 0 đồng hỗ trợ người bệnh ung thư đón Xuân sum vầy

Ngày 29/1, tại Bệnh viện K cơ sở chính Tân Triều đã tổ chức Hội chợ 0 đồng và Đường hoa Tết 2026 với không khí rộn ràng, ấm áp, thu hút sự tham gia của hàng trăm người bệnh, người nhà cũng như đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế bệnh viện.

Phó giáo sư Phạm Văn Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện K, cho hay “Hội chợ 0 đồng” là hoạt động mừng Xuân do Bệnh viện tổ chức nhằm tạo ra một không gian vui tươi, trao tặng quà từ các đơn vị tài trợ tới người bệnh, lan tỏa và góp phần giá trị nhân ái, tinh thần sẻ chia sâu sắc của ngành y tế.

15 gian hàng đã được dựng lên, trong đó có 13 gian thực hiện trao quà cho người bệnh, 1 gian cho ông đồ viết chữ và 1 gian trà nước phục vụ người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế tham quan và vui Xuân. Các tiết mục văn nghệ chào mừng chương trình diễn ra, khuấy động không khí đầy sắc Xuân.

Hơn 3.000 phần quà đến từ các nhà tài trợ được tập kết tại 13 gian hàng. Ngoài ra, Tập đoàn Masterise đã dành tặng 230 triệu đồng cho nhiều bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em và gia đình thêm vững tâm trong hành trình điều trị bệnh.

Bệnh viện K và các nhà tài trợ tặng quà cho các bệnh nhân ung thư. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bệnh viện triển khai những hoạt động này để người bệnh cảm nhận được đây không chỉ là nơi đến khám chữa bệnh, ngày ngày đối diện với bệnh tật, mà còn là nơi tạo ra những niềm vui, sự ấm áp, khích lệ tinh thần để bệnh nhân lạc quan vượt qua.

Đây cũng là hoạt động mang đầy ý nghĩa nhân văn, giúp cho y bác sỹ, cán bộ y tế bệnh viện và người bệnh, người nhà người bệnh có thêm sự gắn kết, sẻ chia cùng nhau nhất là thời điểm trước thềm Xuân mới.

Cùng với “Hội chợ 0 đồng”, Đường hoa Xuân cũng là điểm nhấn tại Bệnh viện K trong dịp Tết năm nay.

Nhiều loại hoa mang hương sắc mùa xuân cùng với dàn tiểu cảnh đã tô điểm sắc màu rực rỡ khắp ngóc ngách khuôn viên bệnh viện, tạo nên không gian đậm sắc Xuân mới, mang đến không khí tươi vui cho người bệnh và cán bộ, nhân viên bệnh viện. Mỗi tiểu cảnh đều mang đặc trưng riêng nhưng đều khiến cho tất cả những ai tới tham quan đều cảm thấy phấn khởi và cùng chụp hình lưu lại một vài bức hình đón năm mới.

Theo lịch trình, sau “Hội chợ 0 đồng” và “Đường hoa xuân,” Bệnh viện K sẽ tiếp tục tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” và “Bữa cơm Tất niên” dành cho người bệnh, người nhà người bệnh như các năm trước đây. Những hoạt động này sẽ giúp người bệnh và người nhà người bệnh ấm lòng hơn trước thềm Xuân mới.

Một số hình ảnh về Hội chợ 0 đồng và Đường hoa xuân tại Bệnh viện K:

